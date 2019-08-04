بطولة كأس الاردن للسيدات تنطلق “الاثنين”

عمان – الغد – تنطلق يوم غد الاثنين على ملاعب “البولو” في مدينة الحسين للشباب، مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس الاردن للسيدات لموسم 2019، بمشاركة اندية المستويين الاول والثاني.

وتقام الاثنين مباراتين، في الاولى يواجه الاهلي نظيره عجلون عند الساعة 5:00 مساء، وفي اللقاء الثاني الذي يقام عند الساعة 8:00 مساء، يلتقي عمان مع نشميات كفرراكب.

وتتواصل المباريات الثلاثاء باقامة 3 مباريات، حيث يواجه شيحان نظيره الزرقاء عند الساعة 4:00 مساء، وعند الساعة 5:00 يلتقي شباب بشرى مع شباب الاردن، ويلتقي البتراء مع الاستقلال عند 8:00 مساء.

وتختتم مباريات دور الـ 16 يوم الاربعاء، بلقاء وحيد يقام عند الساعة 5:00 مساء ويجمع الحسين مع الارثوذكسي.

يذكر ان مباريات دور الـ 16 تُقام بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة، بينما تلعب مباريات دور الثمانية والاربعة بنظام (الذهاب والاياب)، والمباراة النهائية من مباراة واحدة.