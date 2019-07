بطولة ويمبلدون: بارتي في الدور الرابع لأول مرة وسيرينا للمرة 16

لندن- بلغت الأسترالية أشلي بارتي المصنفة أولى الدور الرابع من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، للمرة الأولى في مسيرتها وذلك بفوزها الكاسح السبت على البريطانية هارييت دارت 6-1 و6-1.

واحتاجت بارتي، الساعية إلى أن تصبح أول لاعبة تحرز لقب بطولتي رولان غاروس وويمبلدون في موسم واحد منذ الأميركية سيرينا وليامس العام 2015، الى 52 دقيقة فقط لتخطي عقبة منافساتها البريطانية المصنفة 182 عالميا.

