بطولة ويمبلدون: بارتي في الدور الرابع لأول مرة وسيرينا للمرة 16

لندن- بلغت الأسترالية أشلي بارتي المصنفة أولى الدور الرابع من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، للمرة الأولى في مسيرتها وذلك بفوزها الكاسح السبت على البريطانية هارييت دارت 6-1 و6-1.

واحتاجت بارتي، الساعية إلى أن تصبح أول لاعبة تحرز لقب بطولتي رولان غاروس وويمبلدون في موسم واحد منذ الأميركية سيرينا وليامس العام 2015، الى 52 دقيقة فقط لتخطي عقبة منافساتها البريطانية المصنفة 182 عالميا.

After a night to remember, look who is back in action… Live scores as it happens 👉 https://t.co/1I4MjWFaWP#Wimbledon | @CocoGauff pic.twitter.com/NsAdjXLxHk — Wimbledon (@Wimbledon) July 6, 2019

وتلتقي الأسترالية البالغة 23 عاما في الدور المقبل الأميركية أليسون ريسك المصنفة 55 عالميا والتي تغلبت بدورها على السويسرية بيليندا بنسيتيش الثالثة عشرة 4-6 و6-4 و6-4.

وكانت بارتي التي أصبحت أول أسترالية تتأهل الى الدور الرابع في ويمبلدون منذ 2010، راضية تماما عن أدائها الذي كان “جيدا جدا. أرسلت بشكل ممتاز. أمر مذهل، هذه المرة الأولى لي (تصل الى الدور الرابع)، هذه أراضي جديدة بالنسبة لي”.

وتأمل بارتي التي خرجت من الدور الأول مرتين ووصلت الى الدور الثالث مرة واحدة في مشاركاتها الأربع السابقة في القرعة الرئيسية للبطولة الإنجليزية (خرجت من التصفيات ثلاث مرات)، أن تواصل تألقها وبلوغ الدور ربع النهائي من خلال حسمها مواجهتها الأولى على الإطلاق مع بنسيتش.

Different year, same result… In a repeat of last year's #Wimbledon semi-final, @serenawilliams beats Julia Goerges in straight sets to advance to the second week pic.twitter.com/k2dpQRSpZi — Wimbledon (@Wimbledon) July 6, 2019

وأحرزت بارتي في الثامن من حزيران (يونيو) الماضي لقبها الأول الكبير عندما تغلبت على التشيكية ماركيتا فوندروسوفا 6-1 و6-3 في المباراة النهائية لبطولة فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان غاروس، ما سمح لها بازاحة اليابانية ناومي أوساكا عن صدارة تصنيف المحترفات.

وأصبحت بارتي ثاني أسترالية تتربع على عرش تصنيف المحترفات بعد إيفون غولاغونغ-كاولي عام 1976، وستحاول جاهدا أن تحذو حذو الأخيرة أيضا في ويمبلدون لأن غولانغ-كاولي كانت آخر أسترالية تتوج بلقب البطولة الإنجليزية منذ 39 عاما وتحديدا العام 1980.

ورغم أعوامها لـ37 وتراجع مستواها بعد ابتعادها بسبب الحمل ووضعها مولودتها الأولى في أيلول (سبتمبر) 2017 ثم بسبب الإصابات المتلاحقة، واصلت الأسطورة الأميركية سيرينا وليامس المصنفة 11 مسعاها لمعادلة الرقم القياسي المطلق لعدد ألقاب البطولات الكبرى الذي تحمله الأسترالية مارغريت كورت (24 لقبا)، وذلك بتأهلها الى الدور الرابع للمرة السادسة عشرة في مسيرتها بعدما جددت تفوقها على الألمانية يوليا غورغيس الثامنة عشرة بالفوز عليها 6-3 و6-4.

وكانت الأميركية، المتوجة بسبعة ألقاب في ويمبلدون، تخطت غورغيس في نصف نهائي النسخة الماضية في طريقها الى النهائي حيث خسرت أمام الألمانية الأخرى أنجيليك كيربر، وهي حققت السبت فوزها الخامس على منافستها من أصل خمس مواجهات بينهما، اثنان منها في رولان غاروس ومثلهما في ويمبلدون.

وستكون العقبة التالية في طريق سيرينا التي أقرت “أنه كان عاما شاقا علي، لذلك في كل مباراة آمل أن أتحسن كثيرا. أحاول في كل مرة أخرج فيها (الى الملعب)”، الإسبانية كارلا سواريز نافارو التي خسرت جميع مواجهاتها الست السابقة مع الأسطورة الأميركية، لكن آخرها يعود الى العام 2015 في ربع نهائي دورة مدريد.

وعجزت الهولندية كيكي برتنز الرابعة عن تكرار سيناريو العام الماضي حين وصلت الى ربع النهائي، وذلك بخسارتها في الدور الثالث أمام التشيكية باربورا ستريكوفا 5-7 و1-6، فيما حجزت التشيكية بترا كفيتوفا السادسة مقعدها في الدور الرابع للمرة الأولى منذ العام 2014 حين توجت بلقب البطولة الإنكليزية للمرة الثانية في مسيرتها، وذلك بفوزها السهل على البولندية ماغدا لينيت 6-3 و6-2.

وتلتقي كفيتوفا التي وصلت بداية الموسم الحالي الى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة حيث خسرت أمام أوساكا، البريطانية جوهانا كونتا التاسعة عشرة التي بلغت الدور الرابع للمرة الثانية في مسيرتها، بعد 2017 حين وصلت الى نصف النهائي، بفوزها على الأميركية سلون ستيفنز التاسعة وبطلة فلاشينغ ميدوز لعام 2017 بثلاث مجموعات 3-6 و6-4 و6-1.

وعند الرجال، لم يجد الياباني كي نيشيكوري، الثامن ووصيف فلاشينغ ميدوز لعام 2014، صعوبة تذكر في التأهل الى الدور الرابع للموسم الثاني تواليا وذلك بفوزه على الأميركي ستيف جونسون 6-4 و6-3 و6-2.

كما تأهل الأميركي سام كويري بفوزه على الأسترالي جون ميلمان 7-6 (7-3) و7-6 (10-8) و6-3. -(أ ف ب)