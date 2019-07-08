آخر الأخبار الرياضةالرياضة

بطولة ويمبلدون: خروج المصنفة أولى عالميا بارتي من الدور الرابع

منذ ساعة واحدة
أشلي بارتي ا

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

لندن – انتهى مشوار الأسترالية أشلي بارتي المصنفة أولى عند الدور الرابع لبطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بخسارتها الإثنين أمام الأميركية أليسون ريسك 3-6 و6-2 و6-3.

وبعد أن بدت في طريقها لبلوغ ربع النهائي الثالث لها تواليا في بطولات الغراند سلام هذا الموسم، بفوزها بالمجموعة الأولى بسهولة نسبية 6-3 في غضون 33 دقيقة، قلبت ريسك الطاولة على بارتي وحرمتها من محاولة أن تصبح أول لاعبة تتوج بطلة لرولان غاروس الفرنسية ثم ويمبلدون منذ الأميركية الأخرى سيرينا وليامس عام 2015.
وستكون سيرينا بالذات الخصمة المقبلة لريسك في حال تخطت الإسبانية كارلا سواريز نافارو. -(أ ف ب)

مقالات ذات صلة

منتخب الناشئين يتدرب بصفوف مكتملة قبل لقاء السعودية

منذ 23 دقيقة

تويوتا يحسم الجولة الأولى من نهائي دوري السلة الصيفي

منذ 49 دقيقة

سحب قرعة بطولتي كأس الأردن والمستوى الثاني للسيدات الأربعاء

منذ ساعتين

ماركينيوس مهاجماً ميسي: عليه تقبّل الخسارة بدلاً من انتقاد التحكيم

منذ 4 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock