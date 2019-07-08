بطولة ويمبلدون: خروج المصنفة أولى عالميا بارتي من الدور الرابع

لندن – انتهى مشوار الأسترالية أشلي بارتي المصنفة أولى عند الدور الرابع لبطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بخسارتها الإثنين أمام الأميركية أليسون ريسك 3-6 و6-2 و6-3.

وبعد أن بدت في طريقها لبلوغ ربع النهائي الثالث لها تواليا في بطولات الغراند سلام هذا الموسم، بفوزها بالمجموعة الأولى بسهولة نسبية 6-3 في غضون 33 دقيقة، قلبت ريسك الطاولة على بارتي وحرمتها من محاولة أن تصبح أول لاعبة تتوج بطلة لرولان غاروس الفرنسية ثم ويمبلدون منذ الأميركية الأخرى سيرينا وليامس عام 2015.

وستكون سيرينا بالذات الخصمة المقبلة لريسك في حال تخطت الإسبانية كارلا سواريز نافارو. -(أ ف ب)