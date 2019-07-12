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بطولة ويمبلدون: ديوكوفيتش إلى المباراة النهائية للمرة السادسة

منذ ساعة واحدة
لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش
لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش - (أ ف ب)

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لندن- بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول وحامل اللقب المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، في كرة المضرب للمرة السادسة في مسيرته بفوزه على الاسباني روبرتو باوتيستا أغوت 6-2 و4-6 و6-3 و6-2 الجمعة في نصف النهائي.

ويلتقي ديوكوفيتش الساعي إلى لقبه الخامس في ويمبلدون في النهائي الـ25 في البطولات الأربع الكبرى، في المباراة النهائية مع السويسري روجيه فيدرر الثاني أو الإسباني رافايل نادال الثالث اللذين يلتقيان لاحقا.
وضرب ديوكوفيتش الذي يطمح إلى لقبه الـ16 الكبير الأحد، بقوة في المجموعة الأولى وكسبها بسهولة 6-2 في 36 دقيقة بعدما كسر إرسال الإسباني في الشوطين الثاني والثامن.

لكن باوتيستا الذي كان يخوض نصف نهائي إحدى بطولات الغراند سلام للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية رد التحية للصربي في الثانية وحسمها في صالحه 6-4 في 47 دقيقة بعدما كسر إرسال ديوكوفيتش في الشوط الثالث.
وواصل باوتيستا صموده أمام ديوكوفيتش في المجموعة الثالثة قبل أن ينجح الصربي في كسر إرساله في الشوط السادس ليتقدم 4-2 ويحسمها 6-3 في 43 دقيقة.
ونجح ديوكوفيتش في كسر إرسال الإسباني في الشوط الثالث من المجموعة الرابعة وتقدم 2-1 قبل أن يفعلها للمرة الثانية في الشوط والخامس ليتقدم 4-1 قبل أن ينهيها في صالحه 6-2 في 43 دقيقة.
وقال ديوكوفيتش “لقد كانت هذه بطولة رائعة بالنسبة لي ولكي أكون في نهائي آخر بها، فإن الأمر يتعلق بحلم أصبح حقيقة”.
وأضاف “كان الفوز صعبا لأن باوتيستا الذي كان يخوض نصف النهائي للمرة الاولى في الغراند سلام لم يتأثر بالملعب والأجواء”.
وتابع “بدأ يدخل في المباراة في المجموعة الثانية وخصوصا تفوقه في الإرسال. كانت الأشواط الأربعة أو الخمسة الأولى في المجموعة الثالثة مفتوحة وكان من الممكن أن تكون نتيجتها في صالح أي منا- لحسن الحظ أنها كانت في صالحي”.
وتابع “سأشاهد مباراة فيدرر ونادال. أنا معجب بهذه المباراة – إنها واحدة من أكثر المنافسات الملحمية على الإطلاق”.

– (أ ف ب)

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