بطولة ويمبلدون: ديوكوفيتش إلى المباراة النهائية للمرة السادسة

لندن- بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول وحامل اللقب المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، في كرة المضرب للمرة السادسة في مسيرته بفوزه على الاسباني روبرتو باوتيستا أغوت 6-2 و4-6 و6-3 و6-2 الجمعة في نصف النهائي.

ويلتقي ديوكوفيتش الساعي إلى لقبه الخامس في ويمبلدون في النهائي الـ25 في البطولات الأربع الكبرى، في المباراة النهائية مع السويسري روجيه فيدرر الثاني أو الإسباني رافايل نادال الثالث اللذين يلتقيان لاحقا.

وضرب ديوكوفيتش الذي يطمح إلى لقبه الـ16 الكبير الأحد، بقوة في المجموعة الأولى وكسبها بسهولة 6-2 في 36 دقيقة بعدما كسر إرسال الإسباني في الشوطين الثاني والثامن.

