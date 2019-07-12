بطولة ويمبلدون: ديوكوفيتش إلى المباراة النهائية للمرة السادسة

لندن- بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول وحامل اللقب المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، في كرة المضرب للمرة السادسة في مسيرته بفوزه على الاسباني روبرتو باوتيستا أغوت 6-2 و4-6 و6-3 و6-2 الجمعة في نصف النهائي.

“This has been the dream tournament when I was a child so to be in another final is a dream come true” – @DjokerNole #Wimbledon pic.twitter.com/gFLSaYVfJA — Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2019

ويلتقي ديوكوفيتش الساعي إلى لقبه الخامس في ويمبلدون في النهائي الـ25 في البطولات الأربع الكبرى، في المباراة النهائية مع السويسري روجيه فيدرر الثاني أو الإسباني رافايل نادال الثالث اللذين يلتقيان لاحقا.

وضرب ديوكوفيتش الذي يطمح إلى لقبه الـ16 الكبير الأحد، بقوة في المجموعة الأولى وكسبها بسهولة 6-2 في 36 دقيقة بعدما كسر إرسال الإسباني في الشوطين الثاني والثامن.

“Of course I will watch it! I’m a fan of that match-up as well. Federer vs Nadal is one of the most epic rivalries of all time so it is fantastic to see them play today”@DjokerNole will be keeping a close eye on the second semi-final…#Wimbledon pic.twitter.com/zoKbX6LqEB — Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2019

لكن باوتيستا الذي كان يخوض نصف نهائي إحدى بطولات الغراند سلام للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية رد التحية للصربي في الثانية وحسمها في صالحه 6-4 في 47 دقيقة بعدما كسر إرسال ديوكوفيتش في الشوط الثالث.

وواصل باوتيستا صموده أمام ديوكوفيتش في المجموعة الثالثة قبل أن ينجح الصربي في كسر إرساله في الشوط السادس ليتقدم 4-2 ويحسمها 6-3 في 43 دقيقة.

ونجح ديوكوفيتش في كسر إرسال الإسباني في الشوط الثالث من المجموعة الرابعة وتقدم 2-1 قبل أن يفعلها للمرة الثانية في الشوط والخامس ليتقدم 4-1 قبل أن ينهيها في صالحه 6-2 في 43 دقيقة.

وقال ديوكوفيتش “لقد كانت هذه بطولة رائعة بالنسبة لي ولكي أكون في نهائي آخر بها، فإن الأمر يتعلق بحلم أصبح حقيقة”.

وأضاف “كان الفوز صعبا لأن باوتيستا الذي كان يخوض نصف النهائي للمرة الاولى في الغراند سلام لم يتأثر بالملعب والأجواء”.

وتابع “بدأ يدخل في المباراة في المجموعة الثانية وخصوصا تفوقه في الإرسال. كانت الأشواط الأربعة أو الخمسة الأولى في المجموعة الثالثة مفتوحة وكان من الممكن أن تكون نتيجتها في صالح أي منا- لحسن الحظ أنها كانت في صالحي”.

وتابع “سأشاهد مباراة فيدرر ونادال. أنا معجب بهذه المباراة – إنها واحدة من أكثر المنافسات الملحمية على الإطلاق”.

– (أ ف ب)