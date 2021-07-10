بطولة ويمبلدون: ديوكوفيتش على بعد خطوة من لقبه الـ20

لندن – سيكون الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف اول عالميا على بعد انتصار واحد من معادلة رقم الاسطورتين السويسري روجيه فيدرر والاسباني رافايل نادال اللذين يتساويان في عدد الالقاب الكبيرة في بطولات الغراند سلام في كرة المضرب، وذلك عندما يواجه الايطالي ماتيو بيريتيني في نهائي بطولة ويمبلدون الاحد.

وسيتساوى ديوكوفيتش (34 عاما) في عدد الالقاب مع فيدرر ونادال (20 لكل منهما) في حال قدر له التتويج بالبطولة الانكليزية للمرة السادسة في مسيرته علما بانه يخوض النهائي السابع في نادي عموم انكلترا، والثلاثين في مختلف البطولات الكبرى.

وحده فيدرر خاض عددا اكبر من المباريات النهائية، لكنه يكبر ديوكوفيتش بخمس سنوات.

وغاب نادال عن بطولة ويمبلدون هذا العام، في حين خرج فيدرر من الدور ربع النهائي.

وقال ديوكوفيتش عن امكانية تحقيق لقبه السادس في ويمبلدون “سيعني لي الامر كثيرا. انا هنا من اجل ذلك، ولهذا السبب انا امارس اللعبة”.

وكان ديوكوفيتش استهل مطلع العام الحالي باحراز بطولة استراليا المفتوحة للمرة التاسعة (رقم قياسي) قبل ان يتوج بطلا لرولان غاروس الفرنسية للمرة الثانية متخطيا سيد الملاعب الترابية نادال في نصف النهائي.

واضاف ديوكوفيتش “كنت اتصور نفسي في وضعية للمنافسة على لقب كبير قبل مجيئي الى لندن. اما الان فانا في وضعية جيدة لتحقيق ذلك. كل شيء يجوز في المباراة النهائية، وبطبيعة الحال الخبرة تقف الى جانبي”.

وتابع “لقد عشت كل الاوضاع الممكنة كلاعب كرة مضرب. ادرك نقاط قوتي، واعلم ما هي قدراتي وانا اعتمد عليها. بطبيعة الحال، هي ليست ضمانة دائمة للخروج من الاوقات الصعبة خلال المباريات لكني على الاقل اعلم ما يتعين علي القيام به من اجل ذلك”.

اما بيريتيني فبات اول ايطالي يبلغ المباراة النهائية في ويمبلدون وفي حال قدر له التتويج في العاصمة البريطانية، سيصبح ايضا اول ايطالي يحرز لقبا كبيرا منذ مواطنه ادريانو باناتا بطل رولان غاروس عام 1976، علماً أن الأخير هو الإيطالي الوحيد المتوج حتى الآن بأحد ألقاب الغراند سلام. كما بات بيريتيني أول لاعب من بلاده يصل الى نصف نهائي البطولة الإنكليزية منذ نيكولا بييترانجيلي عام 1960.

لم يصدق بيريتيني الانجاز الذي حققه وقال بعد مباراته في نصف النهائي ضد البولندي هوبرت هوركاش “لا املك الكلمات حقًا…اريد بضع ساعات لاستيعاب ما حصل…لا اعتقد انني حلمت بهذا أبدًا لان الحلم كان كبيرًا للتفكير به”.

وتابع “هذا أفضل يوم في مسيرتي وآمل أن يكون الاحد أفضل”.

واضاف بيريتيني “ستكون الاجواء رائعة. اول نهائي لي في ويمبلدون، مجرد التفكير بهذا الامر هو جنوني”.

والتقى بيريتيني وديوكوفيتش مرتين خلال مسيرتهما، وتفوق الصربي في المرتين، آخرهما في ربع نهائي رولان غاروس الشهر الماضي.

وكانت افضل نتيجة حققها بيريتيني في بطولات الغراند سلام بلوغه الدور نصف النهائي في بطولة فلاشينغ ميدوز عام 2019 قبل ان يخسر امام نادال.

وكان بيريتيني استعد لبطولة ويمبلدون من خلال التتويج بدورة كوينز اللندنية وهو لم يخسر في اخر 11 مباراة تواليا على الملاعب العشبية.

ويقول “المهمة لم تنجز بعد، اما وقد بلغت هذه المرحلة، فأنا اريد احراز الكأس”، لكن المشكلة بان ديوكوفيتش يريدها أيضا.

-(أ ف ب)