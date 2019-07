بطولة ويمبلدون: نادال بسهولة إلى ربع النهائي

لندن – بلغ الاسباني رافايل نادال المصنف ثالثا الدور ربع النهائي لبطولة ويمبلدون الانجليزية في كرة المضرب، ثالثة البطولات الاربع الكبرى، بفوزه السهل على البرتغالي جواو سوزا 6-2 و6-2 و6-2 الإثنين في ثمن النهائي.

وهي المرة الـ39 التي يبلغ فيها نادال ربع نهائي إحدى بطولات الغراند سلام في مسيرته الإحترافية المتوجة بـ18 لقبا كبيرا آخرها في رولان غاروس الشهر الماضي، والسابعة في ويمبلدون.

