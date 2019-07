بطولة ويمبلدون: نادال يتخطى تسونغا بسهولة ويبلغ الدور الرابع

لندن – بلغ الاسباني رافايل نادال المصنف ثالثا الدور الرابع من بطولة ويمبلدون الانجليزية في كرة المضرب، ثالثة البطولات الاربع الكبرى، بفوزه السهل السبت على الفرنسي جو ويلفريد تسونغا 6-2 و6-3 و6-2.

How does he do it? @RafaelNadal brought all the tricks to the party on Centre Court ✨#Wimbledon pic.twitter.com/9aXskWpCgn

— Wimbledon (@Wimbledon) July 6, 2019