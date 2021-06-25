بطولة ويمبلدون: هاليب لن تدافع عن لقبها بسبب الإصابة

لندن – أعلنت الرومانية سيمونا هاليب أنها لن تدافع عن لقب بطولة ويمبلدون لكرة المضرب، ثالثة البطولات الأربع الكبرى التي تنطلق الإثنين، وذلك لعدم تعافيها من إصابة في ربلة الساق.

وقالت الرومانية التي توجت بلقب البطولة الإنكليزية عام 2019 من دون تتمكن من الدفاع عن اللقب في 2020 بسبب إلغائها نتيجة تداعيات فيروس كورونا، إنه “بحزن كبير، أعلن انسحابي من البطولة لأن ربلة ساقي لم تتعاف بالكامل”.

وتوجت ابنة الـ29 باللقب على ملاعب عموم إنكلترا بفوزها في نهائي 2019 على الأميركية سيرينا وليامس، لتنال بذلك لقبها الكبير الثاني بعد الذي أحرزته عام 2018 في رولان غاروس الفرنسية على حساب الأميركية الأخرى سلون ستيفنز.

وعانت وصيفة رولان غاروس لعامي 2014 و2017 وأستراليا المفتوحة لعام 2018 لاستعادة عافيتها منذ انسحابها من الدور الثاني لدورة روما في منتصف أيار/مايو، ما دفعها أيضاً الى الغياب عن رولان غاروس.

وشاركت هاليب في بطولة أستراليا بداية الموسم الحالي، لكن مشوارها انتهى عند الدور ربع النهائي. – (أ ف ب)