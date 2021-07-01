بطيخ ياباني مربع للزينة فقط وليس للأكل

طوكيو- ذكرت وكالة “كيودو” اليابانية للأنباء امس (الأربعاء) أن البطيخ المربع، الذي يتم حصاده بينما لم يصل إلى مرحلة النضج، ليس صالحا للأكل ويتم شراؤه بشكل عام كزينة في أماكن مثل المتاجر ومحلات الفاكهة.

ويتم إنتاج هذا البطيخ على شكل مكعبات مساحتها حوالى 18 سنتيمترا من خلال زراعته في حاويات بلاستيكية شفافة مع إطارات حديدية تسمح بدخول أشعة الشمس الكافية.

وبدأ إنتاج هذا النوع من البطيخ قبل حوالى 50 عاما، بهدف إنشاء فاكهة من السهل تخزينها في الثلاجة، بحسب الوكالة.

ومنذ ذلك الحين انخفض عدد مزارعي البطيخ المربع إلى سبعة، بينما شهدت درجات الحرارة المنخفضة منذ أبريل (نيسان) من هذا العام حصاد المنتج بعد أسبوع من المعتاد.

ويبلغ وزن كل بطيخة حوالى 6 كيلوغرامات.-(وكالات)