بعثة الجزيرة تطير إلى تركيا استعدادا لنهائي “منطقة الغرب” بالبطولة الآسيوية

عمان – الغد – غادرت بعثة فريق الجزيرة صباح اليوم الثلاثاء، إلى تركيا، لخوض معسكر تدريبي يمتد لـ 10 أيام، في إطار تحضيرات الفريق لخوض نهائي “منطقة الغرب” بالبطولة الآسيوية.

وكان المدرب التونسي شهاب الليلي قد اجتمع خلال الساعات الماضية مع البلجيكي فيتال بوركلمانز المدير الفني للنشامى، لترتيب التحاق عدد من لاعبي “الشياطين الحمر” بمعسكر النشامى، وهم: احمد سمير واحمد عبد الستار ووليد عصام وفراس شلباية ويزن العرب ونور الدين الروابدة، قبل أن يتم تسوية الخلاف.

ويخوض فريق الجزيرة أمام فريق العهد اللبناني يوم الثلاثاء 24 أيلول (سبتمبر) المقبل، على ستاد عمان، جولة الذهاب من المشهد النهائي لمنطقة غرب آسيا بكأس الاتحاد الآسيوي في نسختها 16، فيما يحل الجزيرة ضيفا على العهد اللبناني إيابا يوم الثلاثاء 1 تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، على ملعب المدينة الرياضية في بيروت.

ويتأهل الفائز من مجموع المباراتين لملاقاة بطل بقية المناطق، لخوض المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي المقررة من جولة واحدة على أرض بطل بقية المناطق يوم السبت 2 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.