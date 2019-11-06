بعثة الشباب السعودي تصل الأردن تحضيرا لمواجهة “اسود غمدان” بالبطولة العربية

خالد العميري

عمان – وصلت بعثة نادي الشباب السعودي إلى أرض المملكة مع ساعات عصر يوم أمس الأربعاء، تحضيرا لمواجهة شباب الأردن، في اللقاء الذي سيجمعهما على ستاد الملك عبدالله الثاني بمنطقة القويسمة يوم الجمعة 8 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، في إياب دور الستة عشر من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال “البطولة العربية”.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز فريق الشباب السعودي على “أسود غمدان” بهدف نظيف حمل إمضاء اللاعب حسن معاذ في الوقت القاتل وتحديدا عند الدقيقة 90 في تسديدة مباغته، في اللقاء الذي احتضنه ملعب الشباب بالرياض.

ومن المقرر أن يكون نادي الشباب السعودي قد خضع لحصة تدريبية “استشفاء” بعد ساعات من وصوله على (ملعب الكرامة) في مدينة الحسين للشباب، حيث يكفي “الليوث” التعادل أو الفوز بأي نتيجة لضمان التأهل لدور الثمانية، في ظل وجود المحترفون الأجانب صوماليا والفريد نداي وجونيور واسبيريا، ما يشكل إضافة مهمة للقدرات الهجومية للفريق السعودي، الذي يشكل وجبة دسمة على مائدة الكرة السعودية.

بدوره، يتطلع نادي شباب الأردن إلى تعويض خسارته ذهابا امام “الليوث” من خلال البحث عن الفوز فقط، وبما يعزز من حظوظه في مواصلة مشواره بالبطولة، رغم افتقاده للاعبين محمد الرازم وخالد عصام بعد حصول كل منهما على الإنذار الثاني، لكن الفريق الذي تخلو قائمته من أي محترف اجنبي يعتمد مدربه الوطني محمود الحديد على أسلوب التكتل في منطقة العمليات، واللعب وفق الإمكانيات المتاحة، في ظل عدم وجود أي بطولة محلية، بعد تحديد يوم 5 آذار (مارس) من العام المقبل 2020.

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