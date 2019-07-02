بعثة المصارعة تطير إلى كازاخستان للمشاركة ببطولة آسيا للناشئين

عمان – الغد – توجّهت مساء أمس الإثنين ، بعثة المنتخب الوطني للناشئين للمصارعة إلى العاصمة الكازاخستانية “نور سلطان” ، وذلك للمشاركة في بطولة آسيا للناشئين والتي ستقام خلال الفترة من 4 إلى ٧ تموز (يوليو) الحالي.

ويتكون وفد المنتخب الوطني من المدربين رمزي المرافي وإبراهيم عرعر ، إلى جانب اللاعبين ، محمد زريقات (مصارعة حرة وزن تحت 71 كغم) ، سيف دورا (مصارعة حرة وزن تحت 60 كغم) ، يزن الحسنات (مصارعة رومانية وزن تحت 55 كغم) ويحيى أبو طبيخ (مصارعة رومانية وزن تحت 71 كغم).

ويتطلع منتخبنا الوطني من خلال هذه المشاركة إلى الإحتكاك واكتساب الخبرة في واحدة من البطولات التي تضم أفضل مدارس المصارعة على مستوى آسيا ، إلى جانب تحقيق نتائج ومستويات إيجابية.