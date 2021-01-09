بعثة ريال مدريد تصل “بامبلونا” بعد احتجازها لساعات بسبب الثلوج

مدريد – وصلت بعثة ريال مدريد إلى مدينة بامبلونا لمواجهة أوساسونا السبت في الدوري الاسباني بعدما أدت عاصفة “فيلومينا” الثلجية التي تضرب العاصمة الإسبانية في تأخر إقلاع طائرة الفريق من مطار مدريد الدولي “أدولفو سواريز مدريد-باراخاس”.

ووصلت بعثة ريال مدريد إلى بامبلونا الساعة 23.12 بالتوقيت المحلي بعد أربع ساعات و12 دقيقة من استقلالها الطائرة حيث احتجزت البعثة بسبب الثلوج التي كانت تغطي مدرج الإقلاع.

وتخيم حالة من الغضب على بعثة الريال حيث كان من المقرر أن تتجه إلى بامبلونا السبت في نفس يوم المباراة كما جرت العادة، لكن رابطة الدوري الإسباني (لا ليجا) طلبت تقديم موعد الرحلة إلى مساء الجمعة بسبب الأحوال الجوية، الأمر الذي أدى في النهاية لتأخر وصول الفريق.

كما يشعر الريال باستياء من (لا ليجا) لعدم تأجيل المباراة في ظل سوء الأحوال الجوية، خاصة وأنه من المتوقع أن تشهد بامبلونا تساقط ثلوج اليوم مما يهدد إقامة اللقاء الذي يأتي ضمن الجولة الـ18 من الليجا.

وعلى ما يبدو فإن طائرة الريال هي الوحيدة التي أقلعت من مطار مدريد الذي تقرر مساء الجمعة إغلاقة حتى الساعة 10:00 السبت بسبب العاصفة الثلجية. (إفي)