بعثة صندوق النقد الدولي تبدأ زيارتها للأردن اليوم

عمان-الغد– قالت وزارة المالية، إنّ بعثة صندوق النقد الدولي ستبدأ بزيارة للأردن ابتداء من اليوم الاحد.

وتأتي الزيارة ضمن الزيارات التي يجريها الصندوق للاطلاع على الإجراءات المتعلقة بتنفيذ برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الجاري تنفيذه بالتنسيق مع الصندوق وستشمل الزيارة لقاءات مع ووزراء المالية والتخطيط ومحافظ البنك المركزي والوزراء المعنيين، كما ستزور البعثة بعض الدوائر المؤسسات المعنية والمتعلقة بتنفيذ البرنامج.

وقام الصندوق مؤخراً بإنهاء المراجعة الثانية، ويجري استكمال المراجعات المتبقية والبحث في العلاقة المستقبلية مع الصندوق.