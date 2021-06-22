بعدما استدعتها المخابرات.. “إسرائيل” تعتقل سيدة فلسطينية بالضفة

رام الله- اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، فلسطينية، بعد استدعائها لمقابلة المخابرات.

وقال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن السلطات اعتقلت نسرين أبو عرب (28 عاما)، بعد استدعائها لمقابلة المخابرات في معتقل عوفر غربي رام الله (وسط).

وأبو عرب، من مخيم الأمعري للاجئين الفلسطينيين جنوبي رام الله، وزوجة محمد أبو عرب المعتقل لدى السلطات الإسرائيلية منذ 30 مايو/ أيار الماضي، بحسب البيان.

ولم يوضح نادي الأسير سبب الاعتقال، غير أن أماني سراحنة، مسؤول الإعلام في النادي قالت للأناضول، إنه ينتظر سماح سلطات الاحتلال بزيارة أبو عرب لمعرفة سبب الاعتقال.

وتعتقل إسرائيل نحو 4400 فلسطيني، بينهم 39 سيدة، ونحو 155 طفلا، و500 معتقل إداري، بحسب مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.-(الاناضول)