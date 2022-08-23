بعدما رسبت في الامتحان.. مصري ينتقم لخطيبته بإحراق مدرستها

أقدم شاب مصري على إحراق مدرسة خطيبته بمركز السنطة في محافظة الغربية المصرية، انتقاما لها بعد رسوبها.

وتمكنت قوات الحماية المدنية المصرية من السيطرة على الحريق الذي اندلع في غرفة كنترول مدرسة كفر سالم النحال التجارية بمركز السنطة، ومنع وصول النيران إلى باقي أنحاء المدرسة.

وأسفر الحريق عن تفحم غرفتي الإداريين ومديرة المدرسة، وتلف بالملفات الخاصة بالطلاب بالكامل بغرفة الكنترول.

تلقى مدير أمن الغربية، إخطارا بالحريق، وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.

وتولت النيابة العامة التحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة تحريات المباحث حول الحريق، وانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق والوقوف على أسباب وظروف وملابسات الحادث.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات. -وكالات