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بعدما سماهن أبوهن «سماء وغيم وسحاب».. مركز الأرصاد السعودي يقدم هدايا للتوائم الثلاثة

11:03 ص2023-05-11
سماء وغيم وسحاب
سماء وغيم وسحاب

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قدم المركز الوطني للأرصاد في السعودية هدايا لـ3 توائم إناث في منطقة نجران سماهن أبوهن سماء وسحاب وغيم.

وقال المركز في تغريدة على تويتر “نبارك لكم، سماء، وسحاب، وغيم، ويسعد المركز بهذه المناسبة تقديم هدية خاصة لعناصر الطقس الجميلات، سائلين الله أن يحفظهن من كل شر”.

ويذكر أنه كانت قد نشرت وزارة الصحة السعودية -في تغريدة على تويتر يوم الجمعة الماضي- “بعد 6 سنوات من الانتظار، مواطن يُرزق بفضل الله 3 توائم، أسّماهن (سماء، سحاب، غيم)، بمستشفى الولادة والأطفال في نجران جنوب غربي السعودية”.

11:03 ص2023-05-11
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