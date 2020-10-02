بعد أسبوعين من إغلاقها.. الأردنيون يؤدون صلاة الجمعة في المساجد (صور وفيديو)

عمان – الغد – أدى مصلون صلاة الجمعة، في المساجد بعد أسبوعين من إغلاقها بقرار حكومي منعا لتفشي فيروس كورونا.

كما أدى المصلون صلاة الغائب على روح أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وشهدت المساجد التزاما بإجراءات السلامة العامة من قبل المصلين، بالإضافة الى أن أعدادا كبيرة توافدت إلى المسجد لتأدية الصلاة جماعة بعد غياب عن المساجد لأسبوعين.

وقررت الحكومة إعادة فتح أبواب المساجد، اعتبارا من الخميس، وفق آليّات وشروط محدّدة.

ودخلت الخميس 17 سبتمبر 2020 ، مجموعة من القرارات التي اتخذتها الحكومة منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد حيز التنفيذ، من بينها إغلاق المساجد لمدة أسبوعين.

وعممت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية تعليمات وقائية جديدة تمهيدا لإعاة فتح المساجد بدء من الجمعة المقبلة، وذلك بحسب تعميم صادر عن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة.