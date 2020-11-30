بعد أسبوع.. العايد يجيب عن تساؤل لـ”الغد” حول رصيد “همة وطن”

حمزة دعنا

عمان- كشف وزير ألإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة عن موجودات صندوق همة وطن، بعد سؤال وجه من قبل “الغد” للحكومة في المؤتمر الصحفي السابق الاسبوع الماضي، وذلك بعد استكمال جمع المعلومات حول موجودات صندوق همة وطن بحسبه.

وبين العايد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في دار الرئاسة اليوم، ان حجم التبرعات للصندوق بلغت 94.2 مليون دينار حتى يوم أمس، صرف منها مبلغ 92.6 مليون دينار.

وفسر العايد أوجه صرف التبرعات كالاتي، صرف مبلغ 73 مليون دينار لصندوق المعونة الوطنية لدعم عمال المياومة، ومبلغ 4.2 مليون دينار لوزارة الصحة لتوفير جهاز PCR وعينات فحص كورونا، ومبلغ 2 مليون دينار لتكية أم علي، ومليون دينار للهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية، ومبلغ 2 مليون دينار لوزارة الخارجية لدعم برنامج عودة امنة للاردنيين من الخارج.

وأضاف العايد، أنه تم صرف مبلغ 433 الف دينار لمستشفى الجامعة لتوفير أجهزة التنفس الاصطناعي النافذ وغير النافذ، وأجهزة غسيل الكلى،ومبلغ 10 مليون دينار لشراء أجهزة ومعدات لمستشفيات الصحة الميدانية.

وأكد العايد أن المبلغ المتبقي في صندوق همة وطن حوالي 1.6 مليون دينار، مؤكدا أن جميع حسابات همة وطن تخضع للرقابة والتدقيق.

وأوضح، أن أوجه الانفاق لا تكون الا لغايات الحد من جائحة كورونا والتعامل معها، وتدار من قامات وطنية مشهود لها بالنزاهة.

وحول أرصدة الحسابات الأخرى، بين العايد، أن رصيد حساب الخير التابع لوزراة التنمية الاجتماعية المتوفر حالياً يبلغ 3.9 مليون دينار، وحساب تبرعات وزارة الصحة المتوفر حالياً يبلغ 11.9 مليون دينار.