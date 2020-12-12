بعد أن أرهقت “كورونا” الرأسمالية.. هل يتحول العالم إلى الاقتصاد الإسلامي؟

القاهرة -يمر العالم حالياً بظروف استثنائية، لم تعاصر الأجيال الحالية مثيلا لها، إذ أدى تفشي وباء «كورونا» المستجد، إلى اتخاذ الحكومات حول العالم تدابير غير مسبوقة لحفظ الأرواح، وضمان سلامة الناس، وكان لهذه التدابير آثار سلبية واضحة في كل الأنشطة.. وبالتأكيد أهمها الاقتصاد، الذي بات يدور حول مسميات عديدة ربما تدور أغلبها حول عودة الاقتصاد الإسلامي.

ويجمع أغلب الاقتصاديين في العالم على أنه سيكون هناك اختلاف كبير في النظام الاقتصادي العالمي الراهن عنه في مرحلة ما بعد كورونا.

وعلى الرغم من محاولة بعضهم وضع سيناريوهات تبني على الفترة الزمنية المتوقعة لإيجاد لقاح للفيروس، وبالتالي عودة الحياة إلى طبيعتها في محاولة للتنبؤ بالتداعيات الاقتصادية على دول العالم، إلا أن مجموعة من التساؤلات الاقتصادية حول ركائز النظام الاقتصادي العالمي الجديد وجدت تباينا حادا في الإجابة من قبل المتخصصين.

ففي الغرب أصبحت الرأسمالية الاقتصادية محل انتقاد خاصة مع الاتجاه نحو النيوليبرالية التي أطلقت الرأسمالية المتوحشة، لذلك فقد شكل رجال الأعمال في الغرب لجنة تابعة للفاتيكان تبحث عن إمكانية التوازن بين الرأسمالية والدور الاجتماعي لرأس المال بعدما كشفت جائحة كورونا كيف يموت الناس في الغرب من الجوع والمرض وكيف بحث الأغنياء عن ملاذات آمنة تحميهم شخصيا وتحمي أموالهم من الضياع ووقفت الدول عاجزة عن مواجهة متطلبات المجتمع من دواء وغذاء وغيره بعد أن نضبت موارد الموازنة العامة ولم تنجح في ذلك إلا ألمانيا والقليل من الدول التي اتخذت قرارات اقرب للحماية الاجتماعية بأسلوب أقرب للنظم الاشتراكية.

فهل يأتي كل ذلك كإرهاصات لبدء نظام مالي إسلامي جديد أو ما يسمى بـ الاقتصاد الإسلامي؟. لكن لماذا تتوسع بعض الشركات في تطبيقه في الغرب وماليزيا ويقل الاعتماد عليه في الدول العربية؟.

لقد توقع تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر منذ أشهر عن صندوق النقد الدولي، انكماشاً اقتصادياً بنسبة 3 %، يخسر بسببه الاقتصاد العالمي نحو 9 تريليونات دولار في العامين 2020 و2021، وهذا الانكماش سيطال أغلب دول العالم بنسب مختلفة، وباستثناءات محدودة للغاية.

ومن الطبيعي أن ينال منطقة الشرق الأوسط، باعتبارها جزءاً مؤثراً في الاقتصاد العالمي، جانب من هذا التراجع الاقتصادي، لكن في المقابل، فإن هناك تقارير متفائلة تجاه الأوضاع الاقتصادية بالمنطقة، بعد انحسار «كورونا»، إذ أظهر استطلاع رأي أجرته «إيكونوميست»، بمشاركة كبار رجال الأعمال في المنطقة، أن نحو 50 % يعتقدون أن النشاط سيعود بسرعة إلى المستويات العادية، أو أعلى مما كان عليه قبل «كورونا».

يقول خبراء: إن العالم في مرحلة ما بعد «كورونا»، سيكون أكثر إدراكاً لأهمية الاقتصاد الإسلامي القائم على عدة مبادئ، أبرزها أن أولوية الاستثمار يجب أن تكون من نصيب السلع الأساسية والقطاعات الحقيقية، التي تستجيب لحاجات الناس اليومية، أي القطاعات المعيشية، بما فيها الأغذية والمشروبات والملابس، صاحبة النصيب الأكبر من النمو، لأنها تتسم بطلب يومي مستمر لا ينقطع، ولا يتأثر بمخاطر التقلبات الاقتصادية.

والاستثمار في هذه القطاعات الحقيقية لا يمنح المستثمر الأرباح واستدامة النمو فقط، بل يوفر له الحماية من أي انتكاسات قد يتعرض لها الاقتصاد العالمي. كما أن الاقتصاد الإسلامي في جوهره، اقتصاد أخلاقي، يدعم التنمية الشاملة المستدامة.

ومما لا شك فيه، أن الظروف الراهنة التي يمر بها العالم، تثبت دقة الرؤية الاستشرافية للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الذي أطلق مبادرة الاقتصاد الإسلامي العام 2013، باعتباره ركيزة راسخة للاقتصاد المتين القائم على مفهوم النمو المستدام، وكونه منظومة اقتصادية أكثر عدلاً وشفافية، تحقق التوازن المطلوب في عملية إنتاج الثروات وتوزيعها.

كما يدعم الغايات النبيلة للتنمية الشاملة وطويلة الأمد، التي تتماشى مع مبادئ وأخلاقيات الاقتصاد الإسلامي، الذي يحقق النمو المستدام، وذلك باعتبار الاقتصاد الإسلامي منظومة تتناغم فيها الأخلاق مع الإبداع في العمل، والالتزام العالي بغايات التنمية الحقيقية، لتعطي نتائجها بحجم آمال وتطلعات كل شعوب الأرض، مهما اختلفت الساحات أو العوامل والظروف.

ويرى خبراء أن حجم الاقتصاد الإسلامي عالمياً، والذي وصلت قيمة الأصول المالية فيه إلى 2.4 تريليون دولار العام 2017، لهو ضمانة لاستئناف النمو المستدام في كل الظروف، واللافت هنا، أنه من بين أبرز الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية العام 2008، أن الشركات -بما فيها العالمية- التي كانت تتبع آليات التمويل الإسلامي، لم تتأثر مثل غيرها من الشركات والبنوك التي لا تتعامل مع الآليات ذاتها، كما أن هذه الأزمة المالية العالمية، جعلت المستثمرين يضعون التمويل الإسلامي الإنساني الآمن نصب أعينهم، وهو ما زاد الطلب على منتجاته بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية. كما أن التكافل الذي يعد من أبرز قطاعات الاقتصاد الإسلامي، يمثل جوهر ثقافة ورسالة منظومة الاقتصاد الإسلامي بشكل عام، لأن الأصل في النشاط الاقتصادي، هو أن يكون قادراً على خلق بيئة آمنة، تحفّز الأفراد على الإنتاج، وتوفر لهم مقومات العيش الكريم في كل الظروف.

وبالنسبة لمستقبل النظام الرأسمالي، من الواضح أن الرأسمالية فشلت في مواجهة الأزمة، ما تسبب في تعالي الكثير من الأصوات لاستبدالها بنظام جديد يكون أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.

ومن الجدير بالذكر أن الرأسمالية فشلت كذلك في مواجهة معظم الأزمات التي واجهتها تاريخيا، واضطرت في مرات عديدة إلى التخلي عن بعض من مبادئها الرئيسية، وارتداء بعض الأفكار التكتيكية التي سرعان ما خلعتها بعد مرور الأزمة.

ورغم عمق وضراوة الأزمة الحالية، واكتفاء الرأسمالية بموقع رد الفعل، ورغم التوقعات بالمزيد من التداعيات على مستوى خسائر وإفلاس الشركات، وربما الدول، إضافة إلى المعدلات غير المسبوقة من البطالة وتراجع النمو وغير ذلك من المؤشرات السلبية للاقتصاد الكلي.

إلا أن تغيير أي نظام يحتاج في حده الأدنى إلى وجود النظام البديل، وليس فشل النظام الحالي فقط، وبالتالي فإن السؤال سيكون عن وجود نظام اقتصادي يمكنه تعويض النظام الرأسمالي، ومدى تمتعه بالشمولية والجاهزية للحلول محل النظام الحالي، وإيقاف نزيف الخسائر، وهل يستطيع أن يفرض آلياته وأدواته بصورة دائمة وليست مؤقتة؟

ويكبر التساؤل حول مستقبل العولمة وحرية التجارة، في ظل الانطباع السائد حاليا نتيجة للأزمة، أن شبكات العولمة هشة للغاية بسبب تعقيداتها الكبيرة، وأن سلاسل الإمداد والتوريد قد تتعطل بسهولة، وتجعل الدولة وسكانها رهينة الاعتماد على الخارج، مع الاستدلال على ذلك أنه عندما تفشى الفيروس في الصين، فإن العالم وجد مصاعب في تلبية احتياجاته من بعض السلع، وبالتالي فان ذلك يؤذن بأفول عصر العولمة.

لكن ذلك لم يكن بسبب العولمة، ولكن بسبب الاعتماد العالمي على المصنع الصيني فقط دون تنويع معولم للإنتاج، علاوة على انحراف مؤشرات تخصيص الموارد عبر العالم بإهماله المنتجات الصحية، ومن هنا يمكن القول إن العالم ما بعد كرورنا ربما يصبح أكثر تكاملا.

تقول إيلين تشودري، أستاذة التجارة الدولية في جامعة ليفربول والاستشارية في منظمة التجارة العالمية: “سيكتشف العالم بعد أن يهدأ، أن العولمة الاقتصادية حالت دون أن يكون العالم خلال الجائحة رهينة لدولة واحدة أو مجموعة محدودة من الدول لإمداده باحتياجاته.

بل إن العولمة ستكون الوسيلة الوحيدة لضمان إنهاء حالة الركود الاقتصادي التي باتت واقعا حقيقيا الآن، وهذا لا يعني بالطبع أن ملايين من الأشخاص لن يفقدوا وظائفهم، ومئات الآلاف من الشركات ستنهار، لكن الخسائر ستكون أكبر بكثير إذا كان رد الفعل العالمي مزيدا من الحمائية الاقتصادية”.

وبالتالي فإن العالم سيتعلم من خطئه بالاعتماد على الصين وحدها، بالتحول نحو نقاط إنتاج متعددة تتميز بالعمالة الرخيصة والأيدي العاملة المدربة، والبيئة التشريعية الجاهزة، وربما ستكون العولمة من الركائز الهامة في مواجهة الركود والانكماش المتوقعين خلال الفترة القادمة. -(وكالة مصر)