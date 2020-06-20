بعد أن حاول شنق نفسه: إنقاذ شاب من موت محقق

أحمد الرواشدة

العقبة – أنقذت “العناية الإلهية” شاب عقباوي عشريني بعد أن تمكن من ربط عنقه بحبل محاولا الانتحار واسعف مباشرة الى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي التفاصيل قال مصدر خاص لـ” الغد” إن الشاب العشريني حاول الانتحار بشنق نفسه نتيجة ضيق الحال وعدم ايجاد فرصة عمل لولا تدخل العناية الالهية ومن ثم والده الذي شاهدة في اللحظات الاخيرة ثم أنزله وطلب مساعدة الدفاع المدني الذي قدم له الاسعافات الاولية ثم نقله مباشرة الى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشار مصدر طبي أن حالة العشريني مستقرة بعد تلقي العلاج.

وكان الشاب قد طالب مرارا بتوفير فرصة عمل له وسار مشيا على الاقدام قبل سنيتن وهو مجموعة من شباب مدينة العقبة للحصول على وظيفة في احدى المؤسسات والشركات العاملة في العقبة ونفذ كذلك، وقفات احتجاجية أمام مبنى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ودار المحافظة وعلى ميدان الشريف الحسين بن علي للمطالبة بتلحصول على فرصة عمل.