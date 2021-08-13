بعد أيام من اختتامها.. كوريا الشمالية تبدأ بثّ أولمبياد طوكيو 2020

الغد – بعد أيام من نهاية الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020″، بدأ التليفزيون الكوري الشمالي الحكومي بثّ أول تغطية للأولمبياد.

ووفقاً لتقارير إخبارية محلية، بث التليفزيون الكوري 70 دقيقة من مباراة كرة القدم النسائية بين المملكة المتحدة وتشيلي هذا الأسبوع، التي لُعبت قبل أسابيع في 21 يوليو/تموز الماضي.

وفقاً لموقع “NK News” المتخصص، فقد بُثّت مباراة السيدات بلا تعليق وبدقة منخفضة، مما جعل من غير الواضح كيف حُصل على اللقطات.

ولم ترسل كوريا الشمالية وفداً إلى ألعاب طوكيو 2020، بزعم أنها تريد حماية رياضييها من فيروس كورونا، وتقول بيونغ يانغ إنها لا تحتوي على حالات إصابة بالفيروس، رغم تشكيك التقارير الدولية.

ووضع قرار عدم المشاركة حدّاً لآمال كوريا الجنوبية في استخدام الألعاب للتواصل مع كوريا الشمالية، إذ شاركتا في عام 2018 من خلال فريق مشترَك في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، مما أدّى بعدها إلى سلسلة من القمم التاريخية.

ويُعتبر هذا العام المرة الأولى التي تغيب فيها كوريا الشمالية عن دورة الألعاب الأولمبية منذ عام 1988، عندما قاطعت ألعاب سيول خلال الحرب الباردة. وكالات