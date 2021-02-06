بعد أيام من الانقلاب العسكري.. انقطاع الإنترنت في جميع أنحاء بورما

رانغون– أعلنت مجموعة “نيتبلوكس” المستقلة أن شبكة الانترنت قطعت في جميع أنحاء البلاد السبت بعد أيام من انقلاب عسكري تزامن مع انقطاع التيار الكهربائي في وقت سابق.

وقالت هذه المنظمة غير الحكومية التي ترصد قطع الانترنت في جميع أنحاء العالم إن بورما “تواجه الآن انقطاع الإنترنت للمرة الثانية الثاني على مستوى البلاد” منذ الساعة العاشرة (03,30 ت غ).

ويأتي ذلك بينما تجمع نحو ألف متظاهر السبت للمشاركة في مسيرة ضد الجيش في رانغون، وفق ما افاد مراسل وكالة فرانس برس، في أكبر تحرك معارض حتى الآن ضد الانقلاب العسكري الذي أطاح الزعيمة المدنية لبورما أونغ سان سو تشي.

وهتف المتظاهرون “فلتسقط الدكتاتورية العسكرية” ملوحين بالأعلام الحمراء لون شعار حزب الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية الذي تتزعمه سو تشي.

ويعترض المحتجون على الانقلاب الذي أعاد الحكم العسكري إلى بورما، واضعا حدا للتجربة القصيرة للديمقراطية التي استمرت 10 سنوات في هذا البلد.

وكان مئات المحتجين تظاهروا الجمعة في رانغون ضد الانقلاب.-(أ ف ب)