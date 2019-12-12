بعد إخلاء البناية في الزرقاء ..البلدية توضح السبب

احسان التميمي

الزرقاء- كشف الناطق الاعلامي باسم بلدية الزرقاء ينال المعاني بأن جدارا استناديا انهار اليوم لاحد البنايات في منطقة الزرقاء الجديدة بسبب تسرب لمياه الصرف الصحي ومياه خزانات الشرب .

وقال المعاني بأن لجنة من البلدية برأسه المهندس عماد المومني قامت بالكشف على الموقع حيث تبين ان السبب الرئيسي لانهيار الجدار تسرب مياه المجاري وتسرب مياه خزانات الشرب التي ادت الى تشبع التربة المحيطة بالجدار وادت الى انهياره .

واضاف المعاني الى ان جسم البناء الرئيسي لا يوجد فيه اي مشاكل او تصدعات او تشققات .

واضاف المعاني انه تم اخلاء طوابق التسوية احترازيا .

وبين المعاني بأن رئيس البلدية المهندس عماد المومني طلب على الفور اعادة تنفيذ بناء الجدار الاستنادي وتثبيت التربة والاخذ بتعليمات السلامة العامة ومعالجة وقف مصدر تسرب مياه الصرف الصحي ومصادر المياه المتسربه بشكل عام .