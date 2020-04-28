بعد إربد: نظام الزوجي والفردي للمركبات لا يشمل العقبة

أحمد الرواشدة

العقبة – قال محافظ العقبة غسان الكايد إن نظام “زوجي وفردي” الذي يحكم عملية حركة المركبات الصادر عن إدارة الخلية من مركز إدارة الأزمات لا يشمل محافظه العقبة.

وبعد تساؤلات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي حيال شمول العقبة بقرار الفردي والزوجي، أكد الكايد أن العقبة غير مشمولة بالقرار ومسموح للمركبات الفردي والزوجي بالحركة داخل محافظه العقبة شريطة التقيد التام بتعليمات الصحة والسلامة العامة.

وبذلك، تنضم العقبة إلى محافظة إربد، التي قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، في تصريح سابق لـ”الغد” إنها وألويتها غير مشمولة بنظام أرقام المركبات الزوجي والفردي باعتبارها من المحافظات التي شملتها إجراءات تعديل الحظر في السابق.