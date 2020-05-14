بعد إصابة شخصين بكورونا.. عزل بناية ومنزل في البارحة والكريمة بإربد

أحمد التميمي

إربد- عزلت الجهات المعنية بناية سكنية بمنطقة البارحة في إربد بعد إصابة احد الأشخاص بفيروس كورونا، فيما تم عزل منزل في بلدة الكريمة بعد إصابة شخص بالفيروس من المخالطين للمصابين، وفق مصدر طبي.

وقال المصدر إن الشخصين ثبت إصابتهما بفيروس كورونا وهم من الذين خالطوا مصابين من مدينة اربد خلال الأيام الماضية.

وأشار إلى أن فرق الاستقصاء الوبائي ستقوم بجمع عينات من المخالطين للمصابين الجدد في منطقتي البارحة والكريمة، مع استمرار عزل المنطقتين.

وبحسب المصدر، فإن عدد الإصابات بفيروس كورونا الموجودة في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي ارتفع إلى 50 حالة وحالتهم العامة مستقرة.

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