بعد إصابة موظفة فيها بكورونا: إغلاق مقر اللجنة الأولمبية لأسبوعين

بلال الغلاييني

عمان – اعلن محافظ البلقاء الدكتور نايف الهديات عن اصابة موظفة تعمل في اللجنة الأولمبية الأردنية بفيروس كورونا، موضحا أن الموظفة تقطن في منطقة عين الباشا وتم اكتشاف الإصابة من خلال العينات العشوائية، في الوقت الذي اتخذت فيه الجهات المعنية الإجراءات الرسمية في منطقة السكن التابعة للموظفة، مثلما تم نقل الموظفة إلى مستشفى الأمير حمزة لتلقي العلاقات في قسم العزل.

وفي وقت لاحق اصدارت اللجنة الأولمبية بيانا اكدت فيه اصابة الموظفة والإجراءات التي اتخذتها في الفترة الماضية لحماية الموظفين والرياضيين من هذا الوباء، وتاليا البيان الرسمي:

حرصاً من إدارة اللجنة الأولمبية الأردنية على سلامة المنظومة الرياضية وبعد قرارها بإيقاف الأنشطة التنافسية وتدريبات المنتخبات الوطنية لمدة سبعة أيام، قامت اللجنة الأولمبية بإجراء فحوصات فيروس كورونا لجميع موظفيها وجاءت النتائج جميعها سلبية، باستثناء حالة واحدة لموظفة إدارية.

وعلى ضوء ذلك قامت اللجنة بإغلاق مقرها ولمدة أسبوعين عملاً بالبروتوكول الصحي الصادر من وزارة الصحة وإجراءات وزارة العمل بهذا الخصوص.

كما تم التأكيد على كافة الموظفين بتطبيق الحجر المنزلي وسيتم اجراء فحوصات فيروس كورونا لكافة الموظفين.

وتؤكد اللجنة الأولمبية الأردنية إنها ومنذ عودة العمل الإداري في مقرها قامت بإتخاذ إجراءات السلامة العامة وإلزام جميع الموظفين بإرتداء الكمامة وتعقيم اليدين وإلزام الجميع بتحميل تطبيق أمان واستحداث مكاتب في ساحاتها الخارجية لإستقبال المراجعين واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والصحية.

وتؤكد اللجنة على حرصها الدائم على سلامة الرياضيين والعاملين في المجال الرياضي وتتمنى السلامة والشفاء العاجل للموظفة المُصابة وأن يحفظ الله وطننا والجميع من شر هذا الوباء.

Bilal.alghaleeni@alghad.jo