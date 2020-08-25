آخر الأخبار الرياضةالرياضةالسلايدر الرئيسيكورونا

بعد إصابة موظفة فيها بكورونا: إغلاق مقر اللجنة الأولمبية لأسبوعين

منذ 5 ساعات
شعار اللجنة الاولمبية

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

بلال الغلاييني

عمان – اعلن محافظ البلقاء الدكتور نايف الهديات عن اصابة موظفة تعمل في اللجنة الأولمبية الأردنية بفيروس كورونا، موضحا أن الموظفة تقطن في منطقة عين الباشا وتم اكتشاف الإصابة من خلال العينات العشوائية، في الوقت الذي اتخذت فيه الجهات المعنية الإجراءات الرسمية في منطقة السكن التابعة للموظفة، مثلما تم نقل الموظفة إلى مستشفى الأمير حمزة لتلقي العلاقات في قسم العزل.

وفي وقت لاحق اصدارت اللجنة الأولمبية بيانا اكدت فيه اصابة الموظفة والإجراءات التي اتخذتها في الفترة الماضية لحماية الموظفين والرياضيين من هذا الوباء، وتاليا البيان الرسمي:

حرصاً من إدارة اللجنة الأولمبية الأردنية على سلامة المنظومة الرياضية وبعد قرارها بإيقاف الأنشطة التنافسية وتدريبات المنتخبات الوطنية لمدة سبعة أيام، قامت اللجنة الأولمبية بإجراء فحوصات فيروس كورونا لجميع موظفيها وجاءت النتائج جميعها سلبية، باستثناء حالة واحدة لموظفة إدارية.

وعلى ضوء ذلك قامت اللجنة بإغلاق مقرها ولمدة أسبوعين عملاً بالبروتوكول الصحي الصادر من وزارة الصحة وإجراءات وزارة العمل بهذا الخصوص.

كما تم التأكيد على كافة الموظفين بتطبيق الحجر المنزلي وسيتم اجراء فحوصات فيروس كورونا لكافة الموظفين.

وتؤكد اللجنة الأولمبية الأردنية إنها ومنذ عودة العمل الإداري في مقرها قامت بإتخاذ إجراءات السلامة العامة وإلزام جميع الموظفين بإرتداء الكمامة وتعقيم اليدين وإلزام الجميع بتحميل تطبيق أمان واستحداث مكاتب في ساحاتها الخارجية لإستقبال المراجعين واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والصحية.

وتؤكد اللجنة على حرصها الدائم على سلامة الرياضيين والعاملين في المجال الرياضي وتتمنى السلامة والشفاء العاجل للموظفة المُصابة وأن يحفظ الله وطننا والجميع من شر هذا الوباء.

Bilal.alghaleeni@alghad.jo

مقالات ذات صلة

رئيس التحرير المسؤول لصحيفة "الغد" الزميل مكرم الطراونة -(تصوير: محمد مغايضة)

القطاع الصحي أمام اختبار حقيقي

منذ 7 ساعات

شاهر يقطع إجازته.. أبو وزنة يتحدث عن “مغامرته الجميلة”

منذ 7 ساعات

غضب أوروغوياني من التخلي عن سواريز.. وكومان يضع الخطوط العريضة

منذ 7 ساعات

“آسيوي اليد” يثبت مواعيد بطولاته في العام المقبل

منذ 7 ساعات
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock