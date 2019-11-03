بعد إضراب عاملي “الأونروا”.. النفايات بدأت تنتشر بمخيم إربد

أحمد التميمي

إربد – بدأت ملامح انتشار النفايات في شوارع وأزقة مخيم إربد بالظهور على السطح بعد اضراب عمال الوطن التابعين لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئيين (الاونروا).

وقال رئيس لجنة تحسين المخيم محمود الصالح انه تم التعميم على التجار في سوق الخضار والمواطنين بعدم رمي النفايات بطريقة عشوائية وجمعهه من خلال اكياس بلاستكية حتى يتسنى التعامل معها خلال فترة المساء.

واكد الصالح ان الوضع البيئي مع بداء اضراب عمال الوطن (الاونروا) مقبول في ظل تجاوب المواطنين في المخيم بعدم رمي الانقاض بشكل عشوائي، مؤكدا انه سيتم جمع النفايات بواسطة عدد من العمال والتعامل معها.

بدورة، قال رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني ان لجنة المخيم لم تتطلب لغاية الان الاستعانة بكوادر البلدية من اجل تنظيف المخيم وفي حال طلب منها فان البلدية على استعداد لعمل حملات شاملة في المخيم.

واكد بني هاني ان البلدية تقدم خدمة لجميع المواطنين ولا علاقة لها باي قضية سياسية ومن منطلق انساني، مؤكدا ان البلدية تقوم وبشكل دوري ومن خلال كتب رسمية من اللجنة بعمل حملات بيئية شاملة كل اسبوعين للحفاظ على الواقع البيئي في المخيم.

يشار الى ان عدد سكان مخيم اربد يبلغ زهاء 30 الف نسمة ويخدمة 7 عمال وطن تابعين للاونرا.

واكد الصالح ان الخدمات الصحية والتعليمية داخل المخيم توقفت بالكامل مع بداء الاضراب الذي ينفذه العاملين في “الاونروا”، حيث ان المعلمين والعاملين في المركز الصحي رفضوا تدريس الطلبة واستقبال المراجعين.

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