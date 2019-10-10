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بعد إقالة جامباولو.. رسميا بيولي مدربا لميلان

منذ ساعة واحدة

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أبوظبي– أعلن نادي ميلان الإيطالي، تعيين ستيفانو بيولي مدربا لبطل أوروبا 7 مرات، بدلا من ماركو جامباولو المقال من منصبه لسوء النتائج.

ومني ميلان بأربع هزائم في أول سبع مباريات من الدوري الإيطالي لكرة القدم، بينها خسارة الدربي ضد إنتر صفر-2، ما عجل في إقالة جامباولو بعد أربعة أشهر فقط من تعيينه وسبع مباريات تحت إشرافه.

ويأتى تعيين بيولي غداة إقالة جامباولو الذي أعلن نادي ميلان لاستغناء عن خدماته مساء الثلاثاء، بعد 111 من عد 111 يوما فقط من تعيينه في منصبه.

ويحتل حامل اللقب الدوري 18 مرة، آخرها في 2011، المركز الثالث عشر راهنا في “سيري أ” بفارق 3 نقاط فقط عن منطقة الهبوط إلى الدرجة الثانية.

وأشرف بيولي (53 عاما)، مدافع فيورنتينا السابق، على عدة أندية محلية آخرها لاتسيو وانتر وفيورنتينا. سكاي نيوز

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