بعد احتجاجهن على “السكنات”: الأردنية تستمع لشكوى طالباتها

عمان- الغد- قال عميد شؤون الطلبة في الجامعة الأردنية الدكتور محمد الزيود، اليوم الخميس، إن استدعاء الطالبات للعمادة جاء بغرض التواصل والاستماع إلى مطالبهن التي عبرن عنها اخيرا على مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية بث برنامج حول السكنات الداخلية في التلفزيون الأردني.

وأكد الزيود، أن العمادة تسعى بكامل طاقتها الى خدمة الطالبات وتوفير بيئة آمنة مريحة تضمن لهن الأداء الأكاديمي المميز، مشيرا الى أن العمادة ترحب بالنقد البناء الذي يصب في مصلحة الطالبات والجامعة الأم.

ودعت العمادة وسائل الإعلام المختلفة توخي أقصى درجات الدقة والأمانة والمصداقية بنقل الأخبار والتيقن منها من مصادرها الرسمية كون ما تم نشره مؤخرا من صور ومعلومات حول السكنات الداخلية يعود لأكثر من سنتين ماضيتين.

وبين، أنه تم إجراء صيانة رئيسية للسكنات تجاوزت كافة جوانب الخلل، مشيرا الى أن العمل على التحسين والتطوير على بيئة السكنات مستمر بما يلبي حاجات ورغبات الطالبات .

وأكد ضرورة تقدير العمل والإنجاز والبعد عن التشكيك والإحباط واغتيال المؤسسات الوطنية ودعا المؤسسات الإعلامية الى زيارة أي مرفق من مرافق الجامعة وبدون أي ترتيب مسبق للاطلاع على جودة مرافقها وخدماتها بما في ذلك السكنات الداخلية.

ويأتي تصريح الزيود تزامنا مع منشورات وتغريدات تناولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تنص على قيام ادارة الجامعة الاردنية بتحويل ما يقارب من العشرين طالبة من طالبات السكن الداخلي للتحقيق بعد ورود شكاوى منهن على تردي الوضع داخل السكن.

بترا