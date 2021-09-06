بعد احتجازه 7 سنوات.. إطلاق سراح الساعدي معمر القذافي

واشنطن- وجهت للساعدي القذافي تهم في قضية المشاركة في قمع المواطنين في عام 2011 وقضية مقتل اللاعب السابق لنادي الاتحاد بشير الرياني عام 2005.

وجهت للساعدي القذافي تهم في قضية المشاركة في قمع المواطنين في عام 2011 وقضية مقتل اللاعب السابق لنادي الاتحاد بشير الرياني عام 2005.

أكد مصدر خاص بمكتب النائب العام في ليبيا لمراسل “الحرة” صحة خبر إطلاق سراح الساعدي القذافي، ثالث أبناء الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، الأحد.

من جهتها، أكدت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الإفراج عن الساعدي، وذلك بعد عامين من قرار المحكمة ببراءته وبالتنسيق مع مكتب النائب العام وجهاز الردع.

وكان نجل القذافي مسجونا في ليبيا منذ 2014، حين تسلمته السلطات من دولة النيجر بعد فراره إليها عقب سيطرة قوات المجلس الوطني الانتقالي السابق على العاصمة الليبية طرابلس عام 2011.

ووجهت للساعدي تهم التورط في القمع الدامي للانتفاضة التي أسقطت نظام والده عام 2011، بالإضافة إلى قضية مقتل بشير الرياني لاعب كرة قدم سابق ومدرب نادي الاتحاد، في طرابلس عام 2005، وهو الفريق الذي انضم الساعدي إلى صفوفه ليصبح لاعبا محترفا.

وفي 2018، برأت محكمة الاستئناف في طرابلس الساعدي من تهمة قتل مدرب كرة القدم، فيما تمت تبرئته من بقية التهم الموجهة إليه.

وعبرت الحكومة في بيان رسمي بخصوص الإفراج عن الساعدي، صباح الاثنين، عن أملها في أن تساهم هذه الخطوات في تحقيق المصالحة مؤكدة التزامها بالعمل على إطلاق سراح المساجين الذين تقضي أوضاعهم القانونية بذلك بدون استثناء

وكان الساعدي القذافي، والذي منح رتبة لواء في الجيش الليبي، شغل منصب آمر ركن الوحدات الأمنية في الجيش قبل عام 2011.

وبعد أن لعب الساعدي في النوادي الليبية وقع، عام 2003، عقدا مع نادي بيروجا الإيطالي، الذي أكد مسؤولوه حينها أنهم لبوا طلبا من سيلفيو بيرلوسكوني، رئيس الوزراء السابق، الذي أقام علاقات وثيقة مع النظام الليبي.

ومن أولاد القذافي السبعة قتل ثلاثة خلال الانتفاضة إضافة للقذافي ذاته في أكتوبر 2011.-(الحرة)