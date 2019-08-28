بعد ارتفاع أسعاره.. أردنيون يبيعون ذهبهم

عمان- اكد امين سر نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، وجود حركة بيع “ممتازة” للذهب من المواطنين في السوق المحلية للاستفادة من ارتفاع الاسعار.

وقال علان في تصريح لـ(بترا): إن المواطنين، ومع ارتفاع اسعار المعدن الاصفر بالسوق العالمية، توجهوا لبيع ما يملكون من الذهب (الكسر) بمختلف اشكاله من المصاغ للاستفادة من غلاء الأسعار وجني الأرباح بالنسبة للمتاجرين.

واكد علان وجود عرض قوي وبيع للذهب من المواطنين، مقابل طلب ضعيف جدا على الشراء لارتفاع الاسعار وحلول موسم افتتاح المدارس، متوقعا استمرار زيادة السعر العالمي للمعدن النفيس لتوجه الصين ودول اخرى لشراء كميات كبيرة منه.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية اليوم الاربعاء عند 30ر31 دينار، وذلك لغايات البيع من المحلات، فيما بلغ لغايات شراء الصاغة من المواطنين 70ر29.

وبلغ سعر بيع الغرام من المعدن الاصفر عياري 24 و18 لغايات البيع من المحلات نحو 30ر36 و10ر28 دينار على التوالي.

وبلغ سعر بيع الليرة الرشادي من محلات الصاغة وزن 7 غرامات بلغ 221 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الانجليزي وزن 8 غرامات 251 دينارا.

واشار علان إلى ان سعر المعدن الاصفر بلغ بالسوق العالمية حتى بعد منتصف ظهر اليوم الاربعاء عند 1542 دولارا للأونصة الواحدة.

وكان الذهب قد لامس يوم الاثنين الماضي عتبة 1555 دولارا للاونصة (تعادل 28 غراما) وهو أعلى مستوى يبلغه فيما يزيد على ستة أعوام.