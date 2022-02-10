بعد ارتكابه جريمة قتل.. القبض على مطلوب خطير ومسلح في البلقاء

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن قوة أمنية داهمت مساء اليوم مكان وجود مطلوب مصنف بالخطير والمسلح في إحدى مناطق غرب البلقاء وتمكنت من إلقاء القبض عليه واقتياده للتحقيق.

وبيّن الناطق الإعلامي أن هذا المطلوب أقدم قبل أشهر على قتل أحد الأشخاص وإصابة آخر إثر خلافات بينهما، وتوارى بعدها عن الأنظار الى أن تمكن اليوم فريق التحقيق الذي تولى التحقيق في القضية من تحديد مكان وجوده ومداهمته والقاء القبض عليه وضُبط بحوزته سلاحان ناريان احدهما اوتوماتيكي.

وتؤكد مديرية الأمن العام على سعيها الحازم والمتواصل للتصدي للجريمة وملاحقة مرتكبيها أينما كانوا وتسليمهم ليد العدالة دون تهاون أو تمييز، ومهما حاولوا إخفاء جرائمهم أو التواري عن الأنظار.