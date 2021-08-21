بعد استقالة العراقي حكيم شاكر .. الفيصلي يستدعي المدرب السوري محمد عقيل

عمان- الغد- استدعى النادي الفيصلي، اليوم السبت، المدرب السوري محمد عقيل، لتدريب النادي بعد استقالة المدرب العراقي حكيم شاكر.

وسيبقى حاتم عقل مساعدا للمدرب.

وكان النادي أعلن في وقت سابق من اليوم، استقالة مدربه العراقي حكيم شاكر لـ”ظروف خاصة”.

وقال بيان صادر عنه: “وافق مجلس إدارة النادي على قبول إستقالة الجهاز الفني بقيادة الكابتن حكيم شاكر نظراً لظروف خاصة به في بلاده “.

وأشار إلى أنه “حاول مجلس إدارة النادي ثني المدير الفني عن الإستقالة إلا أنه أصر عليها نظراً لظروفه، وتقدم المدير الفني حكيم شاكر بالشكر والتقدير للجماهير الفيصلاوية واللاعبين ومجلس الاداراة على حفاوة الاستقبال وحسن التعامل متمنياً لهم التوفيق خلال المرحلة المقبلة”.