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بعد اصابته المروعة.. غلطة سراي يدعم حارسه موسليرا

منذ 16 دقيقة

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اسطنبول – أظهر نادي غلطة سراي التركي، دعمه لحارسه الأوروغوياني فرناندو موسليرا، الذي تعرض لكسر في القدم خلال مواجهة فريق تشايكور ريزه سبور، الأحد.

ونشر النادي رسالة على حساباته بشبكات التواصل الاجتماعي بجانب صورة للحارس المخضرم قائلا: “قلوبنا معك”.

وأصيب الحارس في بداية اللقاء -الذي انتهى بفوز ريزه سبور بهدفين نظيفين- إثر محاولة الحصول على كرة مشتركة كان يحاول مهاجم الخصم، اسماعيل ديوماندي، الحصول عليها أيضا.

ومن المنتظر خضوع موسليرا (33 عاما) لعملية جراحية الاثنين في إحدى مستشفيات اسطنبول ومن المحتمل غيابه عن الملاعب لمدة 6 أشهر.

وتلقى الحارس الأوروغوياني، الذي يلعب في صفوف غلطة سراي منذ 9 أعوام، صباح اليوم العديد من رسائل الدعم من لاعبين كرة قدم وشخصيات عامة على حسابه في إنستغرام. (إفي)

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