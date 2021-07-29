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بعد افتتاح معبر جابر.. مسلحو المعارضة السورية يقطعون أوتوستراد دمشق- عمان

منذ ساعتين
بعد افتتاح معبر جابر.. مسلحو المعارضة السورية يقطعون أوتوستراد دمشق- عمان
بعد افتتاح معبر جابر.. مسلحو المعارضة السورية يقطعون أوتوستراد دمشق- عمان

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رهام زيدان

عمان-بعد إعلان افتتاح معبر جابر- نصيب بصورة كاملة يوم أمس ووقف التصاريح المسبقة؛ قطع مسلحو المعارضة السورية في ريف درعا يقطعون الأوتوستراد الدولي دمشق – عمان على بعد نحو 10 كيلو مترات عن معبر نصيب الحدودي/ جابر مع الأردن.

بالمقابل أكدت مصادر مطلعة لـ”الغد” عدم حدوث أي مشاكل مع السائقين الأردنيين على طريق أوتوستراد دمشق-عمان الدولي.

وكان القرار بفتح المعبر شمل الإجراءات الجديدة التالية:

أوّلاً: إلغاء نظام النقل التّبادلي (back to back) للبضائع والركّاب.
ثانياً: السّماح للحافلات بالعبور إلى الجانب السّوري والعودة منه.
ثالثاً: السّماح بمغادرة الأشخاص من مختلف الجنسيّات إلى سوريا دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من الجانب الأردني.
رابعاً: السمّاح لمركبات السفريات الخارجية بالعمل بين البلدين بمعدل 100 مركبة يوميّاً.
خامساً: السّماح لحافلات الترانزيت القادمة من سوريا إلى المملكة العربية السعوديّة بالعبور شريطة التسجيل على منصّة (توكّلنا) الخاصّة بالجانب السعودي والمعتمدة لتلقّي مطاعيم كورونا.

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