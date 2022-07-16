بعد الأزمة المالية..برشلونة يدفع مهاجمه للرحيل هذا الصيف

يخطط نادي ​برشلونة​ لإجبار أحد مهاجمي الفريق للرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حتى لا يقع الفريق تحت طائلة قانون اللعب المالي النظيف.

ويسعى برشلونة لبيع بعض اللاعبين في الفترة الحالية بعد التعاقد مع 4 صفقات على رأسها رافينيا وكريستنسن مع أزمة مالية طاحنة بدأت منذ انتشار فيروس كورونا.

ممفيس ​ديباي​، هو من وقع عليه الاختيار حالياً بعد التجديد مع عثمان ديمبيلي والتعاقد مع رافينيا، مع اقتراب التعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي.

الا ان الأمر لن يكون سهلًا، لأن ديباي لن يقبل البيع بتلك الطريقة من جانب الإدارة ولن يرضى بالرحيل قبل نهاية عقده، وربما يطلب الرحيل بدون مقابل وهو ما لا يوافق عليه النادي الكتالوني.

يطلب برشلونة الحصول على مبلغ لا يقل عن 20 مليون يورو لبيعه وهو أمر غير مقبول بالنسبة للاعب أو وكلائه، رغم وجود اهتمام قوي من قبل يوفنتوس وروما وأيضًا توتنهام الذي يعد الأكثر اهتمامًا بضم الهولندي.

المصدر (السبورت)