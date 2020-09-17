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بعد الإيجاز.. 12 إصابة جديدة بكورونا في إربد

منذ 59 دقيقة
كورونا في الأردن - أرشيفية

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احمد التميمي
اربد – اعلن مصدر طبي في اللجنة التنفيذية لمتابعة ملف كورونا في محافظة اربد عن تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بعد الإيجاز الصحفي لوزير الصحة، وفق مصدر طبي.
وقال المصدر إن الإصابات توزعت في مناطق مختلفة في محافظة اربد، فيما قامت فرق التقصي الوبائي بسحب العينات من المخالطين للمصابين.
وأشار المصدر الى انه تم عزل منازل المصابين وعددها 8 منازل، فيما بقية الإصابات من ضمن المنازل المعزولة في وقت سابق.
واكد المصدر أن هناك بعض الإصابات ما زالت مصدر إصابتها مجهولة المصدر، فيما هناك إصابات معروفة المصدر.

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