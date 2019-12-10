بعد الاجتماع مع اندية المحترفين.. الأتحاد يلتقي الحكام ويبدأ بصرف مستحقاتهم

عقد الامين العام لاتحاد كرة القدم، سيزار صوبر، اجتماعاً مع حكام اللعبة، لبحث العديد من الملفات التي تعنى بقطاع التحكيم، وبرنامج الاعداد لبطولات الموسم القادم 2020.

وأكد صوبر في بداية الاجتماع، أهمية الحكام ودورهم في الارتقاء بكرة القدم الاردنية، مشيداً بموقفهم المتمثل بالعودة الى ادارة المباريات المحلية، رغم تأخر صرف مستحقاتهم خلال الفترة الماضية.

اضاف: التلاحم الذي يظهره الحكام مع اتحاد كرة القدم، يشكل مثالاً بحتذى، وطريقاً مشرقاً يجسد قوة وصلابة منظومة كرة القدم الاردنية بشكل عام، رغم التحديات المحيطة.. ننظر دائماً للحكام كأولوية رئيسية، ونسعى جاهدين لتوفير ارضية مثالية لهم، تسهم في تعزيز مساعي الارتقاء والتطوير.

وشدد الامين العام على جهود الاتحاد الحثيثة، لتأمين كافة المستحقات والمخصصات المالية للمقيمين والحكام، وفق جدول زمني واضح، مؤكداً في الوقت ذاته اكتمال صرف الدفعة الاولى قبل نهاية الشهر، والتي تشكل ما نسبته (30%) من اجمالي المستحقات المترتبة.

بدورهم، أثنى الحكام على دور الاتحاد وحرصه الكبير، على الوقوف خلف قطاع التحكيم على امتداد السنوات الماضية، وتطلعاته نحو توفير أجواء مثالية تعزز من الارتقاء بالمنظومة التحكيمية، وتسهم بوصول الحكم الاردني للعالمية.

كما اعتبروا ان التواصل الذي يحرص عليه الاتحاد مع الحكام، يشكل ركناً اساسياً لازالة اي عوائق تحول دون تطوير اللعبة بشكل عام، وقطاع التحكيم على وجه الخصوص، وأبدوا استعدادهم لتولي ادارة مباريات بطولة الراحل الشيخ سلطان العدوان، في اطار التحضيرات لانطلاق الموسم الجديد.

ويأتي اجتماع الاتحاد مع الحكام، استكمالاً لجلساته التنسيقية مع مختلف اركان اللعبة تأهباً للموسم المقبل، حيث عقد قبل ايام اجتماعاً مع جميع اندية المحترفين، الى جانب لجنة اوضاع اللاعبين، لبحث الازمة المالية وطرح الحلول الفعالة قبل انطلاق بطولات 2020.