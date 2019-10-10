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بعد الاعتزال.. بيتر تشيك إلى حراسة الهوكي على الجليد

منذ ساعتين

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لندن – بعد مسيرة مظفرة في كرة القدم، سيمارس الحارس التشيكي المعتزل بيتر تشيك رياضة الهوكي على الجليد بعد تعاقده مع فريق غيلدفورد فينيكس من الدرجة البريطانية الرابعة.

وقال حارس تشيلسي وآرسنال الانجليزيين سابقا: “بعد 20 سنة كلاعب كرة قدم محترف، ستكون تجربة رائعة ان أمارس رياضة أحببتها في طفولتي وعشقت متابعتها”.

وتابع تشيك (37 عاما) الذي سيشغل ايضا مركز الحارس: “آمل في مساعدة هذا الفريق الشاب لبلوغ أهدافه والفوز في أكبر عدد ممكن من المباريات عندما تسنح لي فرصة اللعب”.

وتأسس فينيكس في العام 2017 في جنوب لندن، ويشارك راهنا في الدرجة الرابعة.

وخلال مسيرته الكروية، أحرز تشيك لقب الدوري الانجليزي 4 مرات ودوري ابطال اوروبا و”يوروبا ليغ” مع تشلسي بين 2004 و2015 قبل اعتزاله مع أرسنال في حزيران (يونيو) الماضي. (أ ف ب)

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