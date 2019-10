بعد الاعتزال.. بيتر تشيك إلى حراسة الهوكي على الجليد

لندن – بعد مسيرة مظفرة في كرة القدم، سيمارس الحارس التشيكي المعتزل بيتر تشيك رياضة الهوكي على الجليد بعد تعاقده مع فريق غيلدفورد فينيكس من الدرجة البريطانية الرابعة.

وقال حارس تشيلسي وآرسنال الانجليزيين سابقا: “بعد 20 سنة كلاعب كرة قدم محترف، ستكون تجربة رائعة ان أمارس رياضة أحببتها في طفولتي وعشقت متابعتها”.

Former goalkeeper Petr Cech to play ice hockey for Guildford Phoenix https://t.co/ajNlwh4dz4

— Chelsea Fans (@GeniussMourinho) October 10, 2019