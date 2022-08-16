بعد الانقطاع بسبب كورونا..”صيفي الأيتام” يوقد شعلته الـ47

اشعل المخيم الصيفي السابع والأربعين الذي نظمته جميعة رعاية اليتيم الخيرية – حوض البقعة في كلية تدريب عمان التابعة لوكالة الغوث الدولية في المقابلين والذي كان برعاية النائب الأسبق خالد رمضان، وأحياه الحفل الفنانين الملتزمين هشام الأقطش وعبود مطرية.

ويهدف المخيم السنوي الذي يستمر حتى التاسع عشر من شهر آب الحالي إلى الرقي بمستوى العمل مع الأطفال الأيتام ذكوراً وإناثاً، حيث تهتم بكل الجوانب الحياتية للأيتام، لا سيما الجوانب التعليمية والثقافية والترفيهية، كما يستهدف المخيم الصيفي الشباب المتطوع لرفد مجتمعاتهم بقيادات شبابية قادرة على الإنتاج.

وتتلخص رسالة المخيم الصيفي بالمساهمة في توفير رعاية نوعية متخصصة في كل المجالات للتخفيف من الصدمة الأولى لليتيم مع إعداد جيل جديد من القادة الشباب.

يذكر أن المخيم يشتمل على عدة برامج ونشاطات، تتلخص في أربعة فترات نشاط على النحو التالي

البرامج الصباحية وهي عبارة عن رحلات ترفيهية وتعليمية واجتماعية يومية طيبة فترة المخيم

وفترة أندية النشاط، والتي تساهم في صقل وتعزيز مهارات وهوايات ومواهب الأطفال.

وفترة النشاطات المجمعة تحتوي على ألعاب جماعية ونشاطات تنافسية حركية ورياضية وهادفة.

وفترة النشاط الليلية تحتوي على حفلات سمر يومية وغنائية ومسابقات فنية بين الأطفال.

ويختتم المخيم فعالياته في حقل تخريج الفرج ٤٧ مساء يوم الخميس القادم.

تأسست جمعية رعاية اليتيم الخيرية حوض البقعة عام ١٩٩٤ وهي ذات رسالة إنسانية تجاه الأطفال الأيتام وأسرهم من أجل تنميتهم اقتصادياً وتربوياً وصحياً وتعليمياً.