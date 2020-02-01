بعد “البريكسيت”: اتفاقية شراكة تجارية واقتصادية بين بريطانيا والأردن

عمان– وقع الأردن وبريطانيا اتفاقية شراكة تضمن معاملة منتجات البلدين بنفس ما كان ضمن اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، دون أي رسوم جمركية أو عوائق أخرى، بحسب مصدر حكومي مسؤول.

وقال المصدر الذي طلب عدم كشف هويته لـ”الغد” إن “توقيع اتفاقية الشراكة تأتي في إطار استمرار بناء شراكات مع بريطانيا خصوصا بعد تنفيذ “البريكسيت” وخروجها من الاتحاد الأوروبي إضافة إلى ضمان الاستفادة من التسهيلات التي طرأت على تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي”.

وبلغت قيمة الصادرات الأردنية إلى المملكة المتحدة خلال أول 11 شهرا من العام الماضي حوالي 10 ملايين دينار مقابل 147.6 مليون دينار مستوردات.

يشار إلى أن الأردن كان يرتبط مع بريطانيا باتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وقعها الطرفان في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) العام 1997، ودخلت حيز التنفيذ في الأول من شهر أيار (مايو) 2002، بعد أن صادقت عليها البرلمانات الأوروبية والبرلمان الأردني يتم بموجبها دخول المنتجات إلى أسواق البلدين دون أي رسوم جمركية وذلك بعد تحقيق لشروط ومعايير محددة.



وكان الاتحاد الأوروبي، أعلن نهاية العام 2018 عن تقديم مزيد من التسهيلات على شروط اتفاق تبسيط قواعد المنشأ الذي تم توقيعه وتفعيله بين الأردن والاتحاد الأوروبي العام 2016 وتستمر حتى العام 2030 ضمن اتفاقية الشراكة وذلك بهدف السماح لمنتجات المصانع الأردنية بالدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وبين المصدر نفسه أن وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري وقع مع نظيره البريطاني اتفاقية للشراكة بين البلدن في اطار الاستعداد والتحضير بعد خروج الأخيرة من الاتحاد الأوروبي.

وكانت بريطانيا خرجت أول من أمس رسميا من الاتحاد الأوروبي بعد 47 عاما من انضمامها إلى هذا التكتل الإقليمي.

وأشار المصدر إلى أن تفعيل اتفاقية الشراكة بين البلدين يتطلب المصادقة عليها من قبل مجلس البرلمان في كلا البلدين، مشيرا إلى أن الحكومة ستقوم قريبا بارسال هذه الاتفاقية الى مجلس النواب استكمالا لمرورها بقنواتها الدستورية واقرارها.

وأكد المصدر أن الحكومة حريصة على استمرار بناء علاقات اقتصادية متينة مع بريطانيا التي تعد من الدول الداعمة للمملكة في مختلف المجالات بخاصة التجارية والاستثمارية منها.

وكانت الحكومة البريطانية، أعلنت العام الماضي عن تقديم حزمة مساعدات للأردن بقيمة مليار دولار، منها 840 مليونا على شكل منح وقروض، وعلى فترة 5 سنوات، بالإضافة إلى 250 مليون دولار ضمانات قروض من البنك الدولي.