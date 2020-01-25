بانكوك – يركز المنتخب السعودي على حصد أول لقب له في كأس آسيا لتحت 23 عاما في كرة القدم، عندما يلاقي كوريا الجنوبية القوية الاحد بالنهائي في بانكوك، وذلك بعد ضمانه بطاقة الاولمبياد.

وكانت السعودية ضمنت بلوغ نهائيات كرة القدم في الالعاب الاولمبية للمرة الثانية في تاريخها بعد العام 1996، بتأهلها الى النهائي اثر فوزها على اوزبكستان حاملة اللقب 1-0 الاربعاء في نصف النهائي.

وحول قيمة التأهل إلى أولمبياد طوكيو، قال مدرب السعودية سعد الشهري لموقع الاتحاد الاسيوي: “يعني الكثير بالنسبة لنا، لأننا نعمل على هذا الفريق منذ أكثر من عام ونصف، والجميع في السعودية كان ينتظر تأهلنا إلى دورة الألعاب الأولمبية بعد غياب استمر منذ عام 1996”.

ويصر الشهري على أهمية الإبقاء على التركيز في النهائي برغم ضمان بطاقة طوكيو: “أعتقد أن اللاعبين يشعرون بذلك. بعد مباراة اوزبكستان ذهبنا مباشرة لمشاهدة مباراة كوريا الجنوبية، كنا نفكر في النهائي”.

لحظات الفرح في غرفة الملابس 😍💚💚

— إليكم كواليسها بعد إعلان التأهل للأولمبياد 🎥👇🏻#AFCU23#الطريق_إلى_طوكيو pic.twitter.com/n5WDID7hkP — المنتخب السعودي (@SaudiNT) January 22, 2020

ويشارك في البطولة 16 منتخبا تم توزيعها على أربع مجموعات، فتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى ربع النهائي، ثم يحجز بطل ووصيف وثالث النهائيات بطاقات التاهل الى طوكيو، فيما تشارك اليابان، التي ودعت من دور المجموعات، تلقائيا كونها مضيفة الاولمبياد.

وتابع الشهري: “يملك اللاعبون هذه الخبرة. بعضهم خاض نهائي بطولة اسيا تحت 19 عاما (عام 2018) ضد كوريا الجنوبية (2-1). فريقنا كله جاهز، للاستمتاع بالنهائي ولعب كرة القدم”.

وتصدر المنتخب الاخضر مجموعته في الدور الاول بسبع نقاط بعد فوزه على اليابان 2-1 بهدفي أيمن الخليف وعبد الرحمن الغريب من ركلة جزاء، وتعادله سلبا مع قطر، ثم فوزه على سوريا بهدف متأخر بالكعب من مهاجمه فراس البريكان، وفي ربع النهائي، انتظر السعوديون حتى الدقيقة 78 لحسم المواجهة مع تايلاند المضيفة، بهدف من ركلة جزاء حمل توقيع المتألق الحمدان. ونجح الحمدان أيضا بحسم نصف النهائي عندما ارتدت كرة ناصر العمران من جسمه داخل الشباك قبل 3 دقائق من نهاية الوقت الاصلي.

ومع زوال ضغط التأهل الى الاولمبياد يرى الشهري انه: “سنرى منتخبا سعوديا مختلفا الان في النهائي، أعتقد ان الغد سيكون ممتعا. سنقوم بكل ما في وسعنا لجلب الكأس الى السعودية”.

ونجحت السعودية بالتأهل مرة ثانية الى الاولمبياد بعد الوحيدة في أتلانتا 1996، حيث ودعت بثلاث هزائم امام اسبانيا 0-1 واستراليا 1-2 وفرنسا 1-2.

في المقابل، تحقق كوريا الجنوبية مشوارا كاملا بثلاثة انتصارات في الدور الاول على الصين في اللحظات الاخيرة 1-صفر، ايران 2-1 واوزبكستان 2-1. وفي ربع النهائي، احتاجت الى الدقيقة الخامسة من الوقت البدل عن ضائع لتقصي الاردن 2-1، ثم تغلبت على استراليا 2-صفر بهدفين في الشوط الثاني لتعبر الى النهائي الثاني لها بعد 2016.

وكان المنتخب الكوري الجنوبي مثل آسيا بأفضل طريقة في اولمبياد لندن 2012 عندما أحرز الميدالية البرونزية، كما بلغ ربع نهائي العاب ريو 2016.

وعن المنتخب الكوري الجنوبي، تحدث الشهري في مؤتمر صحافي “فريقهم جيد ليس فقط هجوميا بل دفاعيا. كل خطوطه جيدة على غرار السعودية. لن تكون مباراة سهلة.. فزنا عليهما في نهائي تحت 19 عاما، بعض لاعبيهم يشاركون في النهائي ونحن نمتلك خبرة التعامل مع هذه المباراة”.

وقد شارك منتخب “النمور” في النهائيات الاولمبية دون انقطاع منذ نسخة سيول 1988 على ارضه، علما بانه الوحيد في النهائيات الحالية يفوز في كل مبارياته والوحيد يبلغ نصف نهائي النسخ الاربع دون ان يحظى بشرف التتويج

وقال قائده لي سانغ-مين: “كل لاعب في منتخب كوريا الجنوبية يريد احراز اللقب.. قمنا بتضحيات كبيرة قبل البطولة. قلت للاعبين انه يجب ان نكون أكثر نشاطا، هدوءا وتركيزا”.

وتابع مدافع نادي اولسان هيونداي: “لم يتغير هذا الامر، وقبل المباراة ضد السعودية، سأقول لفريقي انه يجب تقديم 100% كي نحقق هدفنا”.

واقيمت النسخة الاولى عام 2014 وتوج بها المنتخب العراقي على حساب السعودية 1-0، والثانية في قطر عام 2016 واحرزتها اليابان امام كوريا الجنوبية 3-2، فيما حسمت اوزبكستان النسخة الاخيرة امام فيتنام 2-1 بعد التمديد في الصين. (أ ف ب)