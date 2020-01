بانكوك – يركز المنتخب السعودي على حصد أول لقب له في كأس آسيا لتحت 23 عاما في كرة القدم، عندما يلاقي كوريا الجنوبية القوية الاحد بالنهائي في بانكوك، وذلك بعد ضمانه بطاقة الاولمبياد.

وكانت السعودية ضمنت بلوغ نهائيات كرة القدم في الالعاب الاولمبية للمرة الثانية في تاريخها بعد العام 1996، بتأهلها الى النهائي اثر فوزها على اوزبكستان حاملة اللقب 1-0 الاربعاء في نصف النهائي.

وحول قيمة التأهل إلى أولمبياد طوكيو، قال مدرب السعودية سعد الشهري لموقع الاتحاد الاسيوي: “يعني الكثير بالنسبة لنا، لأننا نعمل على هذا الفريق منذ أكثر من عام ونصف، والجميع في السعودية كان ينتظر تأهلنا إلى دورة الألعاب الأولمبية بعد غياب استمر منذ عام 1996”.

ويصر الشهري على أهمية الإبقاء على التركيز في النهائي برغم ضمان بطاقة طوكيو: “أعتقد أن اللاعبين يشعرون بذلك. بعد مباراة اوزبكستان ذهبنا مباشرة لمشاهدة مباراة كوريا الجنوبية، كنا نفكر في النهائي”.

ويشارك في البطولة 16 منتخبا تم توزيعها على أربع مجموعات، فتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى ربع النهائي، ثم يحجز بطل ووصيف وثالث النهائيات بطاقات التاهل الى طوكيو، فيما تشارك اليابان، التي ودعت من دور المجموعات، تلقائيا كونها مضيفة الاولمبياد.

وتابع الشهري: “يملك اللاعبون هذه الخبرة. بعضهم خاض نهائي بطولة اسيا تحت 19 عاما (عام 2018) ضد كوريا الجنوبية (2-1). فريقنا كله جاهز، للاستمتاع بالنهائي ولعب كرة القدم”.

وتصدر المنتخب الاخضر مجموعته في الدور الاول بسبع نقاط بعد فوزه على اليابان 2-1 بهدفي أيمن الخليف وعبد الرحمن الغريب من ركلة جزاء، وتعادله سلبا مع قطر، ثم فوزه على سوريا بهدف متأخر بالكعب من مهاجمه فراس البريكان، وفي ربع النهائي، انتظر السعوديون حتى الدقيقة 78 لحسم المواجهة مع تايلاند المضيفة، بهدف من ركلة جزاء حمل توقيع المتألق الحمدان. ونجح الحمدان أيضا بحسم نصف النهائي عندما ارتدت كرة ناصر العمران من جسمه داخل الشباك قبل 3 دقائق من نهاية الوقت الاصلي.

ومع زوال ضغط التأهل الى الاولمبياد يرى الشهري انه: “سنرى منتخبا سعوديا مختلفا الان في النهائي، أعتقد ان الغد سيكون ممتعا. سنقوم بكل ما في وسعنا لجلب الكأس الى السعودية”.

