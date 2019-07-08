بعد التلويح بالقضاء… مطالبات الفنادق على الليبيين ترتفع إلى 78 مليون دينار

محمد أبو الغنم

عمان- قال رئيس جمعية الفنادق الأردنية عبد الحكيم الهندي أمس ” إن مطالبات الفنادق والمنشآت الفندقية التي ستتوجه بها الجمعية إلى القضاء نهاية الشهر الحالي ارتفعت إلى 78 مليون دينار”.

وبين أن ذلك الارتفاع جاء بعد أن لوحت الجمعية أمس باللجوء إلى القضاء لتحصيل ديون المنشآت الفندقية على مواطنين ليبيين فيما تلقت الجمعية بعدها طلبات من عدة منشآت فندقية في العاصمة لتحصيل مستحقاتها.

ونشرت “الغد” أمس متابعة حول ملف ديون الفنادق الأردنية على مواطنين ليبيين وحصرتها الجمعية بمبلغ قدره 55 مليون دينار.

وأوضح الهندي أن عدة منشآت فندقية تواصلت مع الجمعية أمس وطالبت بمبلغ 23 مليون دينار إضافي فوق المبلغ الذي أعلنته أمس وهو 55 مليونا ليصبح المجموع 78 مليونا.

وأكد الهندي في حديث خاص مع “الغد” أن المستحقات المالية المترتبة على الجانب الليبي تمثل بدل اقامة على مواطنيها في الفنادق والمنشآت الفندقية منها 46 مليونا من خلال الجمعية و32 مليونا من خلال المنشآت نفسها والتي ستتبنى الجمعية المطالبة بها أيضا.

وأضاف أن “بعض الفنادق تنتظر بفارغ الصبر استلام مستحقاتها المالیة نظرا لوجود التزامات مالیة وأعباء ترتبت علیها بسبب عدم التزام الحكومة اللیبیة بدفع مستحقاتها، إضافة إلى انتعاش القطاع الفندقي فور استلام نصیبهم من المستحقات”.

وطالب الهندي الجهات الليبية بدفع ما ترتب عليهم من مستحقات مالية بدل اقامة مواطنيهم بالسرعة القصوى قبل اللجوء إلى القضاء نهاية الشهر الحالي.

ويذكر أن المبلغ المتراكم على الليبيين مقابل إقامتهم في فنادق أردنية تراكم منذ العام 2012 وهو مستحق لأكثر من 50 منشأة فندقية سیاحیة ما بین فنادق من مختلف التصنیفات وأجنحة.