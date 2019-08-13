أخبار عربية ودوليةاقتصادالسلايدر الرئيسي

بعد التهدئة بالحرب التجارية بين واشنطن وبكين.. قفزة في أسعار النفط

منذ 59 دقيقة
منشأة نفط (ارشيفية)
منشأة نفط (ارشيفية)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- قفزت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعدما أعلنت واشنطن عن تأجيل فرض رسوم جمركية على بضائع صينية، والتي اعتبرها المتعاملون كنوع من التهدئة في الحرب التجارية المحتدمة بين واشنطن وبكين.
وأظهر موقع بلومبرغ أنه جرى تداول عقود برنت، عند 80ر60 دولار للبرميل بارتفاع نسبته 4 بالمئة عن سعر التسوية السابق.
في حين تم تداول عقود الخام الأميركي، غرب تكساس الوسيط، عند 85ر56 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 5ر3 بالمئة عن سعر الإغلاق السابق.
وجاء الارتفاع بعد أن أعلن مكتب الممثل التجاري الأميركي أن إدارة الرئيس دونالد ترمب، قررت إرجاء فرض رسوم جمركية على مجموعة منتجات صينية، حتى منتصف تشرين الثاني المقبل. (بترا)

مقالات ذات صلة

حجاج على صعيد عرفات خلال موسم الحج الماضي

السعودية تسمح لعشرات “السجناء” من أداء فريضة الحج

منذ 30 دقيقة
مبنى وزارة الخارجية- (أرشيفية)

الأردن يستنكر تصريحات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بخصوص “الأقصى”

منذ ساعة واحدة

إخماد حريق أعشاب جافة وأشجار حرجية في جرش

منذ ساعتين

مع انتشار التطبيقات الذكية.. الحج يشهد تسارعا إلكترونيا

منذ 3 ساعات

السوق مغلق المؤشر 1868.70 0.33%

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock