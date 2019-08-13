بعد التهدئة بالحرب التجارية بين واشنطن وبكين.. قفزة في أسعار النفط

عمان- قفزت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعدما أعلنت واشنطن عن تأجيل فرض رسوم جمركية على بضائع صينية، والتي اعتبرها المتعاملون كنوع من التهدئة في الحرب التجارية المحتدمة بين واشنطن وبكين.

وأظهر موقع بلومبرغ أنه جرى تداول عقود برنت، عند 80ر60 دولار للبرميل بارتفاع نسبته 4 بالمئة عن سعر التسوية السابق.

في حين تم تداول عقود الخام الأميركي، غرب تكساس الوسيط، عند 85ر56 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 5ر3 بالمئة عن سعر الإغلاق السابق.

وجاء الارتفاع بعد أن أعلن مكتب الممثل التجاري الأميركي أن إدارة الرئيس دونالد ترمب، قررت إرجاء فرض رسوم جمركية على مجموعة منتجات صينية، حتى منتصف تشرين الثاني المقبل. (بترا)