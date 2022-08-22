بعد التوتر: إسرائيل ومصر تريدان التسوية

إسرائيل هيوم

ليلاخ شوفال 22/8/2022

على خلفية التوتر مع مصر زار رئيس الشاباك رونين بار القاهرة أمس والتقى بوزير المخابرات المصري عباس كامل الذي الغيت زيارته المخطط لها إلى إسرائيل. في القدس كانوا يرغبون في ترتيب العلاقات مع القاهرة واعادتها إلى مسارها الأصلي.

إلى جانب ذلك، مددت المحكمة العسكرية أمس اعتقال زعيم الجهاد الإسلامي في جنين بسام السعدي. وأعلن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أمس عن انتهاء التحقيق معه وانه مشبوه بارتكاب مخالفات جوهرها العضوية وتقديم خدمات لتنظيم غير قانوني (الجهاد الاسلامي) وكذا التحريض وتأييد الهجمات.

ونقلت مادة التحقيق لعناية الادعاء العسكري العام، الذي أعلن عن نيته رفع لائحة اتهام ضده. واستجابت المحكمة العسكرية لطلب الادعاء العسكري ومددت اعتقاله حتى 25 آب.

وكما يذكر، اعتقلت قوات الأمن السعدي في الأول من آب في مخيم اللاجئين جنين، وفي اثناء اعتقاله عضه كلب وانتشرت إشاعات بانه أصيب بجراح خطيرة أو حتى قتل. اشرطة شوهد فيها وهو يجر على الأرضية نشرت في الشبكات الاجتماعية، والجهاد الإسلامي هدد بالثأر. وفي فجر اليوم التالي أعلن الجيش الإسرائيلي عن إغلاق محاور في غلاف غزة وبعد بضعة أيام من ذلك كما هو معروف، انطلق إلى حملة “بزوغ الفجر” التي تواصلت لثلاثة أيام.

في اطار الاتصالات لوقف النار والتي جرت بوساطة مصرية، يبدو أن المصريين قالوا للجهاد الإسلامي إنهم سيتخذون الوسائل لتحرير السعدي، لكن إسرائيل لم تتعهد ابدا لعمل ذلك ولم تستجب لطلب المصريين.

هذا هو أحد أسباب التوتر الكبرى القائم هذه الأيام بين القاهرة والقدس. السبب المركزي للتوتر هو طلب الرئيس المصري السيسي من رئيس الوزراء لبيد تقليص أعمال الجيش الإسرائيلي في الضفة بعد الحملة. وفهم السيسي من لبيد انه استجيب لطلبه، لكن لبيد لم يمرر اي تعليمات في الموضوع لجهاز الأمن، وبعد وقت قصير من المحادثات بين الزعيمين، خرج الجيش الإسرائيلي الى حملة لاعتقال النابلسي. تعقدت العملية وقتل النابلسي وأصيب فلسطينيون آخرون.

رأى السيسي في ذلك استفزازا إسرائيليا. وفي أعقاب الأحداث قطع المسؤولون المصريون الكبار الاتصالا مع نظرائهم الإسرائيليين، بل والغيت زيارة كان مخطط لها لوزير المخابرات المصري عباس كامل إلى إسرائيل. وحاليا توجد العلاقات فقط مع المستويات التكتيكية مع مصر وذلك بعد فترة طويلة سجل فيها بالذات تحسن تاريخي بين القدس والقاهرة.