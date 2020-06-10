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بعد الحجز التحفظي على “الفاخر للتبغ”.. الشركة توضح موقفها -(وثائق)

منذ ساعة واحدة

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عمان – الغد – طلبت محكمة البداية الضريبية من البنوك العاملة في المملكة الحجز على أموال شركة الفاخر لتجارة التبغ، بحسب كتاب رسمي وصلت نسخة عنه إلى “الغد”.

صورة عن كتاب يطلب من البنوك الحجز على شركة الفاخر
صورة عن كتاب يطلب من البنوك الحجز على شركة الفاخر

وقال الكتاب الموجه للبنوك، اليوم، أنه “تقرر بالطلب أعلاه الحجز على أموال هذه الشركة المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزها قانونا”.

ويأتي ذلك بعد انتهاء دائرة ضريبة المبيعات والدخل من التحقيق في الملف الضريبي للشركة، وتثبيت مبلغ ضريبي مستحق عليها نتيجة أعمال بيع وفق عقود مختلفة بقيمة تزيد على 100 مليون دينار.

ويتوزع هذا المبلغ ما بين 35.4 مليون دينار كضريبة دخل مستحقة، ومثليها غرامات تهرب ضريبي.

وشركة الفاخر لتجارة التبغ والوكالات ذات المسؤولية المحدودة، مملوكة بالكامل لشركة الإقبال للاستثمار المساهمة العامة المحدودة والمدرجة أسهمها في بورصة عمان.

اسماء المساهمين الذين يملكون 1% فأكثر في شركة الاقبال التي تملك شركة الفاخر لتجارة التبغ والوكالات ذات المسؤولية المحدودة
اسماء المساهمين الذين يملكون 1% فأكثر في شركة الاقبال التي تملك شركة الفاخر لتجارة التبغ والوكالات

من جانبها، أكدت شركة الإقبال في إفصاح لها أدرجته في بورصة عمان اليوم، أن شكرتها التابعة (الفاخر) قدمت إقرارها الضريبي عن دخلها من فرعها الخارجي (مقره عجمان في دولة الإمارات) عن العام 2018 في موعده المحدد قانونا، ودفعت ضريبة الدخل المترتبة بمبلغ قدره 6.19 مليون دينار “إعمالا بحكم المادة (3 ج) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة (2014)”.

وأضافت أن “الشركة التابعة (الفاخر) ومنذ العام 2006 وحتى تاريخه قد دفعت ما يستحق عليها من ضرائب دخل بعشرات الملايين من الدنانير”.

ونتيجة قرار الحجز على أموالها، قالت الشركة في إفصاحها إنها كلفت فورا مستشارها القانوني من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية نيابة عن الشركة (الفاخر) للطعن بالقرار، مؤكدة أنها ستتجه للقضاء.

صورة عن الإفصاح الذي أدرجته شركة الإقبال للاستثمار في البورصة
صورة عن الإفصاح الذي أدرجته شركة الإقبال للاستثمار في البورصة
صورة عن الإفصاح الذي أدرجته شركة الإقبال للاستثمار في البورصة
صورة عن الإفصاح الذي أدرجته شركة الإقبال للاستثمار في البورصة
صورة عن الإفصاح الذي أدرجته شركة الإقبال للاستثمار في البورصة
صورة عن الإفصاح الذي أدرجته شركة الإقبال للاستثمار في البورصة
صورة عن الإفصاح الذي أدرجته شركة الإقبال للاستثمار في البورصة
صورة عن الإفصاح الذي أدرجته شركة الإقبال للاستثمار في البورصة

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