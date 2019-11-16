الرياضةالسلايدر الرئيسيرياضة محلية

بعد الخسارة أمام أستراليا: من ينقذ النشامى؟ – فيديو

منذ 5 ساعات
لاعب منتخب النشامى أحمد سمير في كرة مشتركة مع لاعب المنتخب الأسترالي جاكسون أيرفن -(ا ف ب)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – الغد – بعد خسارة المنتخب الوطني لكرة القدم “النشامى”، أمام نظيره الاسترالي، في مباراة جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الثاني، في القويسمة، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات الغاضبة على أداء الفريق.

عيون الأردنيين كانت مصوبة نحو المباراة، والآمال بتحقيق الفوز كبيرة، خصوصا وأن ذلك، كان لو حصل، سيعطي “النشامى” دفعة كبيرة في صدارة مجموعته باتجاه بطولتي أمم آسيا، وكأس العالم.

لكن الآمال خابت والنتيجة كانت خسارة “النشامى”، بهدف دون رد، على أرضهم وبين جمهورهم، ليتراجع المنتخب إلى الترتيب الثالث في المجموعة الثانية للتصفيات المشتركة لكأس العالم 2022، والكأس الآسيوية 2023.

الفيديو، الذي أعدته “JOVMedia” ضمن مشروعها “قصة تهمك”، يتساءل “من ينقذ النشامى؟”.

الوسوم

مقالات ذات صلة

الطفيلة.. إنقاذ 4 أشخاص حاصرتهم مياه الأمطار في جرف الدراويش

منذ 7 دقائق

عمان الشرقية.. زوج يطعن زوجته بالقدم واليد إثر خلافات بينهما

منذ 14 دقيقة

البلقاء.. القبض على مرتكب حادثة الدهس والفرار في علان

منذ ساعة واحدة

الفيضانات تغرق مدينة البندقية الإيطالية (صور)

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock