بعد الخسارة أمام أستراليا: من ينقذ النشامى؟ – فيديو

عمان – الغد – بعد خسارة المنتخب الوطني لكرة القدم “النشامى”، أمام نظيره الاسترالي، في مباراة جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الثاني، في القويسمة، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات الغاضبة على أداء الفريق.

عيون الأردنيين كانت مصوبة نحو المباراة، والآمال بتحقيق الفوز كبيرة، خصوصا وأن ذلك، كان لو حصل، سيعطي “النشامى” دفعة كبيرة في صدارة مجموعته باتجاه بطولتي أمم آسيا، وكأس العالم.

لكن الآمال خابت والنتيجة كانت خسارة “النشامى”، بهدف دون رد، على أرضهم وبين جمهورهم، ليتراجع المنتخب إلى الترتيب الثالث في المجموعة الثانية للتصفيات المشتركة لكأس العالم 2022، والكأس الآسيوية 2023.

الفيديو، الذي أعدته “JOVMedia” ضمن مشروعها “قصة تهمك”، يتساءل “من ينقذ النشامى؟”.