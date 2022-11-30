بعد الصين.. الأغنام تدور حول نفسها في الأردن

تداول ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقطيع أغنام يدور حول نفسه قيل أنه في محافظة الكرك جنوبي المملكة.

يأتي ذلك بعد أن شهدت الصين الظاهرة ذاتها قبل أسابيع قليلة من الآن، حيث لا يزال سبب دوران الأغنام حول نفسها غامضا رغم محاولات المتخصصين لتفسير هذه الظاهرة المثيرة للخوف والغموض.

الحكومة ترسل فريقا للكرك لمعرفة سبب دوران الأغنام

حيث أوضح مات بيل، أستاذ في قسم الزراعة بجامعة هارتبوري في إنجلترا، أن “الأغنام قد تكون بقيت في داخل الحظيرة لفترات طويلة، وهذا قد يؤدي إلى سلوك نمطي، مع الدوران المتكرر بسبب الإحباط من التواجد في مساحة محدودة”، مشيرا إلى أن انضمام الأغنام الأخرى، هو لأن الأغنام هي “حيوانات قطيع، وتقوم بما تقوم به الأغنام الأخرى”.

ووفقا لدليل “ميرك” البيطري، تهيمن عقلية القطيع على السلوك الاجتماعي للأغنام، والتي تتحكم في تحركات الحيوانات وتحمي الأفراد من الحيوانات المفترسة من خلال دفعها إلى الفرار من الخطر كمجموعة.

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