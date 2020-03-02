بعد الطلب المرتفع على الكمامات.. نقيب الصيادلة يدعو المواطنين لعدم الهلع

حمزة دعنا

عمان- أكد نقيب الصيادلة زيد الكيلاني ارتفاع الطلب على الكمامات عشرات الأضعاف بعد الإعلان عن حالة إصابة بفيروس كورونا.

ودعا الكيلاني المواطنين من خلال الغد، إلى عدم التهافت إلى الصيدليات لان كميات الكمامات ومواد التعقيم متوفرة وبشكل يكفي السوق المحلي، مشيرا إلى عدم حاجة الناس الأصحاء باستخدام الكمامات وإنما الاعتناء بالنظافة الشخصية للوقاية.

وأكد الكيلاني أن المصنع الأردني انتج اليوم أول شحنة من الكمامات الورقية والطبية لتوزيعها على السوق المحلي، مرجحا أن يصل الإنتاج اليومي للمصنع ل١٠٠ ألف كمامة.

وحول الأسعار بين أكد على ارتفاعها في جميع أنحاء العالم ليتأثر الأردن بهذا الارتفاع.

وقامت الغد بجولة على بعض الصيدليات التي توجد فيها حالة من التهافت غير المسبوق على شراء الكمامات ومواد التعقيم، لتجد عدم توفر مواد للتعقيم في بعض الصيدليات.